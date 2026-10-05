Каракаш выдохнул при разнице +40: как УНИКС разгромил «Зенит» в Казани

К третьему матчу этого сезона УНИКС подходил, уже имея в своем активе по одной победе и поражению. На очереди был питерский «Зенит» – наверное, самый принципиальный соперник за этот год. Задача была простой – «умереть», но питерцев дома обыграть. Как с этим справились ребята Каракаша – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разрыв, который трудно отыграть

За полчаса до начала матча в холле «Баскет-холла» привычная картина: играет музыка, дети и взрослые задорно уплетают хот-доги, волонтеры проверяют билеты на входе. Все, казалось бы, размеренно и спокойно. За исключением одного факта – в гости пожаловал питерский «Зенит». Да-да, тот самый, с которым казанцы в мае устроили самые яркие полуфинальные «разборки».

И, как понимаете, этот матч вызвал ажиотаж. Не только среди обычных горожан, но и и среди спортивного цеха – за противостоянием пришли понаблюдать экс-блокирующая «Динамо-Ак Барса» Ирина Королева (у нее вчера был день рождения) и связующая Полина Матвеева. Кстати, всему казанскому дворцу противостоял фан-сектор из Санкт-Петербурга в третьем ярусе. Насчитал не более десяти человек.

По сравнению с прошлыми матчами Каракаш решил немного видоизменить стартовое сочетание – с первых минут появились: Адамс, Беленицкий, Ратэн-Мэйс, Маккормак и Шаманич. Отметим, что в ближайшие два месяца, как это стало известно, не сыграет Алексей Швед – он сломал кисть в матче с «Пармой».

И в первой четверти УНИКС сразу показал, кто в доме хозяин. Этот самый «ключ» в импровизированные игровые двери открыл как раз Маккормак. А потом включились Адамс и Шаманич – у них на двоих десять очков в этой четверти. По выражению лица Душко Ивановича было видно, что он обескуражен таким «перформансом», пытался сбить игру тайм-аутами, но это только усугубило ситуацию для питерского клуба – 31:13 по итогам первой четверти.

Лука Шаманич (99-й номер) в борьбе за мяч Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Причём если вы думаете, что во второй четверти что-то изменилось, то нет. Казанцы планомерно добывали себе преимущество. Под конец четверти у питерцев немного заиграли Мэйсон и Ирэбу, но на перерыв команды ушли при 49:27. Подчеркнем, что подопечные Каракаша к этому моменту были лучше абсолютно во всем – у них и «летело» лучше (6 из 25 точных трехочковых за матч) и на подборах «зеленые» выглядели мощно – 25 против 16 (за всю игру).

Подписание приговора – 29:6 за третью четверть нас успокоили

Положа руку на сердце и помня о Суперкубке и состоянии казанского клуба там, были некоторые опасения, так скажем, насчет физической формы хозяев на вторую половину. Но как только третья четверть стартовала, стало понятно – волноваться вообще не о чем – «Зенит» за все десять минут набрал лишь шесть очков. УНИКС делал с защитой гостей всё, что хотел, – данки, трехочковые, красочные комбинации. Только вдумайтесь: на последний перерыв в этой встрече казанцы уходили с преимуществом +45. Вспомните, когда вы в последний раз такое видели в исполнении казанской команды?

«Когда я понял, что матч окончен? Как тренер, я никогда не расслабляюсь полностью. Признаюсь, я очень переживал за то, как мы начнем вторую половину, ведь иногда нам не хватает концентрации. Обычно что происходит, когда команда хорошо играет и ведет +20? Она расслабляется. Мы говорили об этом в перерыве, и ребята отреагировали так, что в третьей четверти показали свою лучшую игру. Так что, пожалуй, только при +40 я выдохнул и подумал: «Ладно, вероятно, мы не проиграем», – сказал Каракаш после матча.

Милан Каракаш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По сути, четвертый акт этой игры нужен был лишь для того, чтобы УНИКС, как и «Зенит», мог просто выпустить тех, кого бы хотелось посмотреть в деле. Например, с самого начала четверти фанатский сектор скандировал: «Никиту, Никиту!» Милан прислушался – на площадке появился Никита Михайловский. И арена просто взорвалась аплодисментами. К тому моменту «приговор» был подписан и обжалованию уже не подлежал – 95:50.

В чем секреты этой победы УНИКСа?

Во-первых, конечно, это разница в реализации двухочковых – 27 из 39 у Казани, против 14 из 43 у Питера. К тому же УНИКС вбрасывал мяч под кольцо почти без сопротивления, а гости не могли пройти даже первый заслон. Ноль блок-шотов у гостей и семь у хозяев – еще одна иллюстрация того, кто контролировал игру.

Второе – наконец-то мы увидели УНИКС, физически готовый на весь матч против топовой команды Единой лиги ВТБ. Казанцы прессинговали зенитовцев, менялись в защите, бились на подборе. Этих компонентов очень недоставало в предыдущих встречах (убирая за скобки матч против «Динамо» из Владивостока).

Третье – это статистика. А она говорит, что казанцы в этот вечер показали сверхкомандную игру. Пять баскетболистов набрали более 12 очков. Здесь же среди аспектов следует отметить и провал атаки гостей – «Зенит» в нападении показал 30,3 процента реализации с игры. Что приравнивается к катастрофе. Ну и последнее – доминирование под щитом. Например, у Маккормака – девять подборов, а у Беленицкого – семь.

Ратэн-Мэйс (номер 8) готовится к броску… Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Считаю, мы провели очень хороший матч – лучший с начала предсезонной подготовки и до сегодняшнего дня. Меня особенно радует, что в последнее время мы действительно хорошо тренируемся. После Суперкубка в Москве у нас было много отличных занятий. Эта неделя получилась особенно продуктивной – во многом благодаря ей мы и обрели уверенность в себе. Будем реалистами. Это был матч, в котором у нас получалось всё, а у «Зенита» – наоборот. Так что это, конечно, не совсем то, что нам нужно, но, считаю, мы проделали большую работу», – сказал Каракаш.

Домашняя серия для УНИКСа завершилась как раз матчем с Питером. Дальше предстоит выезд против «»Самары». игра уже 7 октября.