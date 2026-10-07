«Десант добрых дел»: 70 студентов помогают ветеранам в пяти районах Татарстана

В пяти муниципалитетах Татарстана проходит республиканская патриотическая акция «Десант добрых дел». 70 участников студенческих отрядов оказывают бытовую помощь и занимаются профориентацией школьников в населенных пунктах Рыбно-Слободского, Мамадышского, Арского, Апастовского и Альметьевского районов, сообщает Республиканский центр студенческих трудовых отрядов.

Участники студенческих отрядов совместно со студентами местных вузов и ссузов выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке. Ребята помогают с уборкой территорий и заготовкой дров в домах пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. Для многих жителей отдаленных сел такая помощь – не просто бытовая необходимость, а знак внимания и заботы со стороны молодого поколения.

«"Десант добрых дел" – это не просто добровольческая деятельность, а важная часть патриотического воспитания молодежи. Большое внимание мы традиционно уделяем помощи героям нашей страны и их семьям, а также благоустройству памятников и мемориалов. Для студентов это возможность не только проявить заботу о тех, кто нуждается в поддержке, но и глубже понять историю своей страны и сохранить память о подвиге поколений», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Помимо бытовой помощи, студенты активно работают со школьниками: посещают местные школы, где проводят творческие мастер-классы, профориентационные встречи со старшеклассниками, лекции по оказанию первой помощи и поддержанию здорового образа жизни, а также спортивные состязания. Вечерами ребята представляют жителям концертные программы – такие встречи становятся событием для отдаленных населенных пунктов и объединяют людей разных поколений.

Акция проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году она охватывает 82 региона страны – от Калининграда до Хабаровского края. По всей России в ней уже приняли участие более 3 тысяч добровольцев.