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Происшествия 8 октября 2026 17:09

В Казани подросток задержан при попытке скрыться от полиции на авто родителей

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В Казани подростка, катавшегося на машине родителей, задержали при попытке скрыться от полиции.

Как рассказали в МВД по РТ, 14-летний парень, не имея прав, взял ключи от Kia Rio матери и взял с собой кататься 13-летнюю сестру и 3-летнего брата. В какой-то момент его заметили инспекторы ДПС и дали команду остановиться, однако подросток попытался скрыться.

Началась погоня, во время которой парень выезжал на встречку, превышал скорость и проезжал на красный. Остановить его удалось на улице Межлаука.

На родителей подростка составили 5 протоколов, а также оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, машину отправили на штрафстоянку.

#гаи #МВД по РТ
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