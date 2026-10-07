В Апастово завершили капремонт здания краеведческого музея

Фото: ГИСУ РТ

Завершен капитальный ремонт здания краеведческого музея в поселке Апастово. Объект реализован по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Как сообщили в ГИСУ РТ, по проекту здесь заменены кровля и фасад, отремонтированы системы отопления и электроснабжения, выполнены стяжка напольных покрытий и отделка внутренних помещений. Также обновлена входная группа.

Музей основан в 1991 году учительницей истории Апастовской школы Масрурой Усмановой. Сначала его разместили в одном из кабинетов школы, потом он занимал две комнаты в районном доме культуры. В 2005 году музей переехал в новое здание общей площадью 584 кв. м с просторными современными залами. Здесь собраны экспонаты различных эпох, представлена история района.

В текущем году в Татарстане ремонтируются 38 учреждений культуры, в том числе по программе национального проекта «Семья» – 18 объектов в 11 муниципальных образованиях с финансированием свыше 657 млн рублей.