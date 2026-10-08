Эксперты назвали лидеров по строительству частных мобильных сетей

По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, лидером по строительству частных мобильных сетей стала МТС с 40% доли всех коммерческих проектов (47 из 117).

По данным Telecom Daily, объем рынка выделенных мобильных сетей Private LTE/5G в России вырастет с 7,35 млрд руб. в 2025 году до 9,3 млрд руб. в 2026-м и 23,3 млрд руб. к 2031 году – более чем втрое относительно 2025 года. Среднегодовые темпы роста в 2026–2028 годах оцениваются в 20–27%.

Эксперты TelecomDaily сообщили, что первое место по строительству частных мобильных сетей заняла МТС с 40% доли всех коммерческих проектов. У «МегаФона»- 33% коммерческих сетей, у «Ростелекома» – 4%, у «билайн бизнес» – 3%. Такая концентрация объясняется подходом к реализации проектов, пояснили аналитики агентства.

Наибольший спрос на частные сети демонстрирует горнодобывающая промышленность – 46%, или 54 коммерческих проекта с 2018 года. Далее следуют нефтегазовая отрасль и транспорт с логистикой – по 15%, энергетика – 12%, химия и нефтехимия – 6%. Горнодобыча лидирует и по запуску новых сетей: здесь она достигает 74,6%, а на пилоты приходится лишь 19,4%. В машиностроении картина обратная – 88,9% проектов пока остаются пилотами.

Драйвером роста рынка остается не только строительство новых сетей, но и их качественное изменение, считают аналитики. pLTE превращается из защищённого канала связи в базовую ИТ-инфраструктуру для видеоаналитики, промышленного интернета вещей, диспетчеризации, позиционирования и управления автономной техникой. В ближайшие два года предприятия начнут добавлять локальные 5G-зоны к существующему LTE-покрытию: в частности, для управления роботами.