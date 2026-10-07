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Общество 7 октября 2026 12:55

Татарстанцы могут поступить в учебный центр Минобороны в Ростове-на-Дону

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Абитуриенты из Республики Татарстан могут поступить в Федеральное государственное казенное военное профессиональное образовательное учреждение «183 учебный центр» Министерства обороны Российской Федерации, расположенное в Ростове-на-Дону.

Для курсантов открыты образовательные программы среднего профессионального образования по четырем специальностям:

  • техническая эксплуатация самолетов, вертолетов и авиационных двигателей;
  • специальные машины и устройства;
  • техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов;
  • техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования.

183 учебный центр предлагает курсантам бесплатное образование, хорошую спортивную базу, медицинское обеспечение, современную учебно-материальную базу, высокое денежное довольствие и социальный пакет.

Кандидатам предстоит пройти отбор, который включает оценку состояния здоровья, профессиональной пригодности и уровня физической подготовленности. Баллы ЕГЭ при поступлении не требуются – конкурс проводится по среднему баллу аттестата. Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.

По окончании обучения курсанты получают квалификацию «техник», им присваивается воинское звание «прапорщик». Дальнейшую службу выпускники проходят в авиационных воинских частях Российской Федерации.

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте.

#минобороны рф
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