Татарстанцы могут поступить в учебный центр Минобороны в Ростове-на-Дону
Абитуриенты из Республики Татарстан могут поступить в Федеральное государственное казенное военное профессиональное образовательное учреждение «183 учебный центр» Министерства обороны Российской Федерации, расположенное в Ростове-на-Дону.
Для курсантов открыты образовательные программы среднего профессионального образования по четырем специальностям:
- техническая эксплуатация самолетов, вертолетов и авиационных двигателей;
- специальные машины и устройства;
- техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов;
- техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования.
183 учебный центр предлагает курсантам бесплатное образование, хорошую спортивную базу, медицинское обеспечение, современную учебно-материальную базу, высокое денежное довольствие и социальный пакет.
Кандидатам предстоит пройти отбор, который включает оценку состояния здоровья, профессиональной пригодности и уровня физической подготовленности. Баллы ЕГЭ при поступлении не требуются – конкурс проводится по среднему баллу аттестата. Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.
По окончании обучения курсанты получают квалификацию «техник», им присваивается воинское звание «прапорщик». Дальнейшую службу выпускники проходят в авиационных воинских частях Российской Федерации.
С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте.