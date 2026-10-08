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Общество 8 октября 2026 17:30

В Татарстане подвели итоги семейного конкурса «Старты поколений» по знанию ПДД

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В Татарстане подвели итоги семейного конкурса «Старты поколений» по знанию ПДД
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Татарстане подвели итоги конкурса «Старты поколений», который проверяет знание ПДД среди семей, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал об открытии соревнований. Организатором мероприятия выступило Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. Каждая команда – семья: бабушка, дедушка, отец и мать, а также дети. Команды выбирают одну из предложенных компетенций и проходят испытания.

Первое место взяла команда из Чистопольского района, второе – из Альметьевского района, третье – из Бугульминского района.

«Участники достойно прошли все этапы – от проверки знаний ПДД до практических заданий, продемонстрировав сплоченность и навыки безопасного поведения на дороге», – отмечают в ГАИ.

#гаи #конкурс гибдд
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