В Татарстане подвели итоги семейного конкурса «Старты поколений» по знанию ПДД

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Татарстане подвели итоги конкурса «Старты поколений», который проверяет знание ПДД среди семей, рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал об открытии соревнований. Организатором мероприятия выступило Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. Каждая команда – семья: бабушка, дедушка, отец и мать, а также дети. Команды выбирают одну из предложенных компетенций и проходят испытания.

Первое место взяла команда из Чистопольского района, второе – из Альметьевского района, третье – из Бугульминского района.

«Участники достойно прошли все этапы – от проверки знаний ПДД до практических заданий, продемонстрировав сплоченность и навыки безопасного поведения на дороге», – отмечают в ГАИ.