Началась регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ – 2026

Сегодня, 8 октября, стартовала регистрация на VI Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет с 2 по 5 декабря в Москве на площадке Национального центра «Россия». Мероприятие объединит около 10 тыс. добровольцев, представителей НКО, бизнеса, органов власти и образовательных организаций из России и других стран, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«За пять лет форум #МЫВМЕСТЕ, который теперь проходит в рамках национального проекта „Молодежь и дети“, объединил более 60 тыс. добровольцев, представителей некоммерческого сектора, бизнеса. В декабре он в шестой раз соберет самых активных и социально ответственных людей со всего мира. Регистрация уже идет. Приглашаю всех заинтересованных к участию! Вместе мы определим дальнейший вектор развития добровольческого движения и отметим проекты, которые вносят существенный вклад в выполнение задач, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Код изменений. Сила нашего воздействия». Программа предусматривает обсуждение развития добровольчества и культуры взаимопомощи, наставничества и связи поколений, взаимодействия бизнеса и некоммерческих организаций, экологических и социальных инициатив.

«В декабре на форуме #МЫВМЕСТЕ в Москве мы ждем представителей некоммерческого сектора, добровольчества, бизнес-сообщества – всех, кто реализует социальные проекты в своих странах, формируя культуру взаимопомощи на принципах созидательного труда. Участники форума обсудят развитие добровольчества и формирование культуры взаимопомощи, как волонтерство влияет на человека и общество, меры поддержки участников СВО и их семей, подведут итоги Года единства народов России, а также представят успешные российские практики в социальной сфере. Отдельное внимание уделим темам наставничества и связи поколений, взаимодействия бизнеса и НКО, экологии и здравоохранения», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Участие в форуме примут добровольцы, в том числе из приграничных регионов, ветераны спецоперации, участники гуманитарных миссий, представители некоммерческого сектора, бизнеса, органов власти и образовательных организаций, международные эксперты, лидеры общественного мнения, активисты «Движения первых» и финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Ключевым событием форума, отметили в Минмолодежи РТ, станет церемония вручения одноименной премии 3 декабря. В шестом сезоне зарегистрировано рекордное количество заявок – 60 633 из 155 стран мира. В финал вышли 99 участников: 81 в национальном треке и 18 в международном.

До 15 октября продлится народное голосование за финалистов национального трека премии через чат-бот в мессенджере МАКС. За проекты международного трека впервые можно проголосовать на платформе dobro.org. С 5 по 28 октября почетное жюри организует онлайн-защиты финалистов.

За пять лет форум #МЫВМЕСТЕ объединил более 60 тыс. добровольцев, представителей НКО и бизнеса. В рамках движения работают свыше 3,5 тыс. штабов. Волонтеры приняли участие в 1224 гуманитарных миссиях.

«Форум #МЫВМЕСТЕ объединяет людей, которые своими проектами и поступками создают культуру взаимопомощи. Для Татарстана участие в таких площадках – это возможность представить инициативы нашей молодежи, обменяться опытом с коллегами из других регионов и стран и найти новые форматы для развития добровольческого движения», – заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Перед форумом с 4 ноября по 5 декабря в регионах России пройдет «#МЫВМЕСТЕ – Месяц добрых дел». Его участники смогут присоединиться к добровольческим инициативам и социальным проектам.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Добро.рф. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.