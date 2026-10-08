В Казани наказали водителя Porsche, едва не сбившего детей на зебре

Видео с водителем Porsche, проезжавшим через толпу детей на пешеходном переходе в центре Казани, появилось в соцсетях. Все автомобили остановились на красный, чтобы пропустить ребят, однако владелец авто премиум-класса решил «растолкать» детей.

Как рассказали в Госавтоинспекции России, личность нарушителя быстро установили – им оказался 20-летний парень из Казани. На него составили два протокола. Свою вину он признал и пообещал больше не нарушать.