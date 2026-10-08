Карпов: к 2030 году парк промышленных роботов в РТ вырастет примерно в 4 раза

Фото: Университет Иннополис

Роботизация и цифровизация промышленности являются одними из ключевых факторов конкурентоспособности предприятий и повышения производительности труда. Об этом на форуме «Цифровые Дни Иннополиса» сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, передает официальный канал Минпромторга РТ в МАКС.

«Татарстан входит в пятерку регионов-лидеров по количеству промышленных роботов. По нашим оценкам, к 2030 году парк роботов в Татарстане увеличится примерно в четыре раза», – сказал Родион Карпов.

Он добавил, что Татарстан обладает собственными технологическими компаниями, способными закрывать часть спроса предприятий на решения в области роботизации. В пример он привел «Эйдос Робототехнику».

По итогам 2025 года в РТ эксплуатировалось 1406 промышленных роботов. Плотность составила 50 единиц на 10 тысяч занятых в обрабатывающих производствах, что выше среднероссийского показателя, который равен 29.

Родион Карпов привел успешные примеры роботизации, в частности предприятия автопрома – КАМАЗ, СОЛЛЕРС Алабуга, Тракс Восток Рус и другие. Роботов применяют всего около 300 компаний республики.

В Татарстане роботизация развивается в связке с нацпроектом технологического лидерства «Средства производства и автоматизации», с мерами поддержки промышленных предприятий, с развитием инжиниринга, подготовкой кадров и внедрением современных цифровых решений в производство.

Пленарное заседание «От пилота к массовому внедрению: как робототехника и кадры становятся стратегией» прошло при участии заместителя директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Юрия Кузнецова и других экспертов отрасли.