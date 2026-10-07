Марсель Шайдуллин провел первый прием граждан в Заинске

Депутат Государственной Думы Марсель Шайдуллин провел первый прием жителей Заинска. Вопросы, с которыми заинцы обратились к парламентарий, касались строительства объездной дороги, реставрации храма и сроков начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба «Единой России».

Прием прошел в общественной приемной Заинского местного отделения партии «Единая Россия». Избирательный округ Марселя Шайдуллина включает девять районов Татарстана.

Одним из обращений стала просьба содействовать продвижению строительства объездной дороги в обход Заинска на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. По мнению жителей, реализация проекта позволит развивать дорожную инфраструктуру и снизить нагрузку на улицы города.

Также заинцы попросили включить храм Богоявления Господня, известный как Красная церковь, в план реставрации. Храм был построен в 1881 году. Жители микрорайона Заинск-2 считают, что территория вокруг него благодаря расположению и панорамному виду может стать благоустроенной смотровой площадкой и культурно-духовным пространством.

Еще один вопрос касался сроков подачи тепла. Жители предложили сократить с пяти до трех дней период, в течение которого среднесуточная температура должна держаться ниже +8 градусов для начала отопительного сезона. В обращении также отмечается, что с 2025 года старые технические правила были заменены новыми, однако температурный критерий остался прежним.

По итогам приема депутат взял обращения в работу. Для решения некоторых вопросов потребуется взаимодействие с профильными комитетами и ведомствами, куда Шайдуллин намерен направить депутатские запросы.

«Первый прием в Заинске прошел плодотворно. Это возможность услышать людей напрямую, понять, что действительно волнует жителей. Все обращения важны, и по каждому будет проведена работа», – отметил Марсель Шайдуллин.