«Государство и бизнес – одна команда»: в Казани обсудили поддержку ветеранов СВО

Сегодня в Торгово-промышленной палате Татарстана прошла стратегическая сессия о том, как государство и бизнес поддерживают участников СВО и их семьи. Свои оценки системе помощи дали сами ветераны: в опросах ТПП и Минтруда РТ приняли участие почти 1,7 тысячи участников спецоперации и 126 представителей ведомств.





В Казани прошла стратегическая сессия о взаимодействия организаций, участвующих в поддержке участников СВО и членов их семей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Государство и бизнес здесь – это одна команда, команда Татарстана, команда Раиса»

Сегодня в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась стратегическая сессия о взаимодействии организаций, участвующих в поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие провели совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Участие в стратегической сессии приняли представители профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, организаций социальной сферы, институтов поддержки и других структур, непосредственно работающих с участниками СВО и их семьями.

На мероприятии обсудили итоги исследования, которое провели среди двух групп – представителей организаций, участвующих в оказании поддержки, и непосредственно участников СВО. В исследовании приняли более 250 человек.

Елена Файзрахманова: «Отдельная задача – поддержка ветеранов, которые хотят открыть свое дело» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Торгово-промышленная палата Татарстана как объединение предпринимателей касается темы поддержки участников СВО и членов их семей через призму экономики, рабочих мест и реальной заботы о людях, которую может и должен обеспечить бизнес. Каждый вернувшийся защитник Отечества – это опыт, дисциплина и лидерские качества. Наша задача – дать этому импульсу достойное применение в трудоустройстве, переобучении, собственном деле. Государство и бизнес здесь – это одна команда, команда Татарстана, команда Раиса», – обратилась к участникам первый заместитель председателя ТПП РТ Елена Файзрахманова.

Особый акцент сделан на малом и среднем бизнесе – он способен быстрее создавать новые рабочие места, предлагать гибкий график и адаптировать условия труда, подчеркнула она.

«Отдельная задача – поддержка ветеранов, которые хотят открыть свое дело. А это субсидии, сотрудничество, сопровождение на первых этапах. Сегодня мы услышим в запланированных выступлениях, как реально поставлена работа на местах», – заключила Елена Файзрахманова.

Елена Агзамова: «Наиболее востребованные меры поддержки – это здоровье и лечение, получение выплат, льгот, физическая реабилитация, трудоустройство...» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наиболее востребованные меры поддержки – лечение, получение выплат, реабилитация, трудоустройство»

Советник председателя Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Елена Агзамова рассказала о целях и задачах встречи.

«Торгово-промышленная палата работает с предпринимательским сообществом, и именно к предпринимательскому сообществу придут все те, кто вернется в ближайшее время с СВО. Дорогие коллеги, многие из вас прошли опрос. В общей сложности у нас получилось 264 респондента: 126 представителей министерств и ведомств и 138 участников СВО. Сегодня мы покажем вам основные результаты исследования», – отметила Елена Агзамова.

По результатам опроса те меры поддержки, которые сейчас существуют в Татарстане, получили высокую оценку. Межведомственное взаимодействие в вопросах поддержки участников СВО положительно оценили 57% респондентов.

«Что касается документооборота, 84 из 111 участников сталкивались с необходимостью неоднократно предоставлять один и тот же документ или сведения при обращении за помощью. Наиболее востребованные меры поддержки – это здоровье и лечение, получение выплат, льгот, физическая реабилитация, трудоустройство, жилищные вопросы и психологическая помощь. Для нас с вами, коллеги, эти пункты очень важны, и вы прекрасно понимаете, почему», – обратила внимание советник председателя Союза «Торгово-промышленная палата РТ».

Рустем Валиуллов: «В 2025 году было проведено 79 ярмарок вакансий для участников СВО, в 2026-м – уже 83» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы должны сделать так, чтобы все их запросы были быстро выполнены»

«Завтра или через год – мы не знаем когда, но вернутся те люди, которые не побоялись заключить контракт, кто был мобилизован. Те, кто с оружием в руках пошел защищать нашу Отчизну и каждый день лицом к лицу сталкивается со смертью. Они захотят жить в этом обществе, и мы уже видим сейчас особое отношение к ним и к их семьям. И мы должны сделать так, чтобы быстро выполнить все их запросы», – отметил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

Согласно опросу, который прошли 1659 участников СВО, 99% опрошенных довольны работой службы занятости.

«В 2025 году было проведено 79 ярмарок вакансий для участников СВО, в 2026-м – уже 83. Вакансии для ветеранов предложили ключевые организации и предприятия республики. Специально для участников спецоперации на базе центров занятости созданы 15 клубов в крупных городах республики. Это площадки для общения и консультаций. Было проведено 108 заседаний, участие в которых приняли 520 ветеранов», – отметил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ.

416 ветеранов прошли профориентацию. 71 участник спецоперации получил помощь психологов в крупных кадровых центрах – в преодолении тревожности, восстановлении уверенности, подготовке к собеседованиям.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Открыли свое дело в сфере промышленного альпинизма, деревообработки и животноводства»

Ветеранам предлагают помощь в выборе новой профессии и ее освоении, или помогают открыть свое дело.

На сегодня 31 ветеран прошел обучение, 19 открыли свое дело. В пример Рустем Валиуллов привел Владимира Павленкова, который стал бронзовым призером финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии. Второй старт» и открыл свое дело в сфере промышленного альпинизма.

Еще один ветеран открыл производство деревянных строительных конструкций, третий занялся животноводством.

81% соискателей нашли работу через центры занятости, что на 17% больше, чем в прошлом году. Удалось найти работу 78% инвалидов СВО – это почти на 30% больше, чем годом ранее. Кроме того, работу нашли 72% участников СВО с судимостью.

Также был разработан новый способ квотирования рабочих мест для участников СВО и издан Закон «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции».

«За неисполнение обязанностей предусмотрены штрафные санкции для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей. Действие закона коснется более 800 работодателей республики», – рассказал Рустем Валиуллов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также предусмотрены меры поддержки работодателей по нацпроекту «Кадры», где разработан механизм возмещения затрат работодателей, которые устроили на работу участников СВО. Им возмещают до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места. В 2025 году было создано 26 рабочих мест, в этом году – 64. Также работодатели получают компенсацию на оплату труда: для ветеранов без инвалидности до трех МРОТ, для ветеранов с инвалидностью – до шести МРОТ.

На данный момент в Республике Татарстан трудоустроены 72,7% ветеранов СВО. После выступления Рустема Валиуллова участники стратегической сессии разобрали итоги исследования, а затем, разбившись на команды, предложили свои решения озвученных ранее проблем. По итогам мероприятия будет создана дорожная карта, в которую войдут практические предложения участников.