«Государство и бизнес – одна команда»: в Казани обсудили поддержку ветеранов СВО
В Татарстане 72,7% ветеранов СВО трудоустроены, 19 ветеранов – открыли свое дело
Сегодня в Торгово-промышленной палате Татарстана прошла стратегическая сессия о том, как государство и бизнес поддерживают участников СВО и их семьи. Свои оценки системе помощи дали сами ветераны: в опросах ТПП и Минтруда РТ приняли участие почти 1,7 тысячи участников спецоперации и 126 представителей ведомств.
«Государство и бизнес здесь – это одна команда, команда Татарстана, команда Раиса»
Сегодня в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась стратегическая сессия о взаимодействии организаций, участвующих в поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие провели совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Участие в стратегической сессии приняли представители профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, организаций социальной сферы, институтов поддержки и других структур, непосредственно работающих с участниками СВО и их семьями.
На мероприятии обсудили итоги исследования, которое провели среди двух групп – представителей организаций, участвующих в оказании поддержки, и непосредственно участников СВО. В исследовании приняли более 250 человек.
«Торгово-промышленная палата Татарстана как объединение предпринимателей касается темы поддержки участников СВО и членов их семей через призму экономики, рабочих мест и реальной заботы о людях, которую может и должен обеспечить бизнес. Каждый вернувшийся защитник Отечества – это опыт, дисциплина и лидерские качества. Наша задача – дать этому импульсу достойное применение в трудоустройстве, переобучении, собственном деле. Государство и бизнес здесь – это одна команда, команда Татарстана, команда Раиса», – обратилась к участникам первый заместитель председателя ТПП РТ Елена Файзрахманова.
Особый акцент сделан на малом и среднем бизнесе – он способен быстрее создавать новые рабочие места, предлагать гибкий график и адаптировать условия труда, подчеркнула она.
«Отдельная задача – поддержка ветеранов, которые хотят открыть свое дело. А это субсидии, сотрудничество, сопровождение на первых этапах. Сегодня мы услышим в запланированных выступлениях, как реально поставлена работа на местах», – заключила Елена Файзрахманова.
«Наиболее востребованные меры поддержки – лечение, получение выплат, реабилитация, трудоустройство»
Советник председателя Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Елена Агзамова рассказала о целях и задачах встречи.
«Торгово-промышленная палата работает с предпринимательским сообществом, и именно к предпринимательскому сообществу придут все те, кто вернется в ближайшее время с СВО. Дорогие коллеги, многие из вас прошли опрос. В общей сложности у нас получилось 264 респондента: 126 представителей министерств и ведомств и 138 участников СВО. Сегодня мы покажем вам основные результаты исследования», – отметила Елена Агзамова.
По результатам опроса те меры поддержки, которые сейчас существуют в Татарстане, получили высокую оценку. Межведомственное взаимодействие в вопросах поддержки участников СВО положительно оценили 57% респондентов.
«Что касается документооборота, 84 из 111 участников сталкивались с необходимостью неоднократно предоставлять один и тот же документ или сведения при обращении за помощью. Наиболее востребованные меры поддержки – это здоровье и лечение, получение выплат, льгот, физическая реабилитация, трудоустройство, жилищные вопросы и психологическая помощь. Для нас с вами, коллеги, эти пункты очень важны, и вы прекрасно понимаете, почему», – обратила внимание советник председателя Союза «Торгово-промышленная палата РТ».
«Мы должны сделать так, чтобы все их запросы были быстро выполнены»
«Завтра или через год – мы не знаем когда, но вернутся те люди, которые не побоялись заключить контракт, кто был мобилизован. Те, кто с оружием в руках пошел защищать нашу Отчизну и каждый день лицом к лицу сталкивается со смертью. Они захотят жить в этом обществе, и мы уже видим сейчас особое отношение к ним и к их семьям. И мы должны сделать так, чтобы быстро выполнить все их запросы», – отметил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.
Согласно опросу, который прошли 1659 участников СВО, 99% опрошенных довольны работой службы занятости.
«В 2025 году было проведено 79 ярмарок вакансий для участников СВО, в 2026-м – уже 83. Вакансии для ветеранов предложили ключевые организации и предприятия республики. Специально для участников спецоперации на базе центров занятости созданы 15 клубов в крупных городах республики. Это площадки для общения и консультаций. Было проведено 108 заседаний, участие в которых приняли 520 ветеранов», – отметил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ.
416 ветеранов прошли профориентацию. 71 участник спецоперации получил помощь психологов в крупных кадровых центрах – в преодолении тревожности, восстановлении уверенности, подготовке к собеседованиям.
«Открыли свое дело в сфере промышленного альпинизма, деревообработки и животноводства»
Ветеранам предлагают помощь в выборе новой профессии и ее освоении, или помогают открыть свое дело.
На сегодня 31 ветеран прошел обучение, 19 открыли свое дело. В пример Рустем Валиуллов привел Владимира Павленкова, который стал бронзовым призером финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии. Второй старт» и открыл свое дело в сфере промышленного альпинизма.
Еще один ветеран открыл производство деревянных строительных конструкций, третий занялся животноводством.
81% соискателей нашли работу через центры занятости, что на 17% больше, чем в прошлом году. Удалось найти работу 78% инвалидов СВО – это почти на 30% больше, чем годом ранее. Кроме того, работу нашли 72% участников СВО с судимостью.
Также был разработан новый способ квотирования рабочих мест для участников СВО и издан Закон «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции».
«За неисполнение обязанностей предусмотрены штрафные санкции для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей. Действие закона коснется более 800 работодателей республики», – рассказал Рустем Валиуллов.
Также предусмотрены меры поддержки работодателей по нацпроекту «Кадры», где разработан механизм возмещения затрат работодателей, которые устроили на работу участников СВО. Им возмещают до 200 тысяч рублей на оборудование рабочего места. В 2025 году было создано 26 рабочих мест, в этом году – 64. Также работодатели получают компенсацию на оплату труда: для ветеранов без инвалидности до трех МРОТ, для ветеранов с инвалидностью – до шести МРОТ.
На данный момент в Республике Татарстан трудоустроены 72,7% ветеранов СВО. После выступления Рустема Валиуллова участники стратегической сессии разобрали итоги исследования, а затем, разбившись на команды, предложили свои решения озвученных ранее проблем. По итогам мероприятия будет создана дорожная карта, в которую войдут практические предложения участников.