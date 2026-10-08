В Нурлате выбрали победителей конкурса общественных воспитателей

Фото: пресс-служба Нурлатского района РТ

Зональный этап республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних – 2026» прошел в Нурлате. В нем участвовали представители девяти муниципалитетов Татарстана: Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Бавлинского, Новошешминского, Нурлатского, Спасского, Чистопольского и Черемшанского районов, сообщает пресс-служба района.

Конкурс состоялся в Городском Дворце культуры Нурлата. Его участники представили свои практики наставничества и работы с подростками.

На открытии исполняющий обязанности главы Нурлатского муниципального района Иван Захаров отметил, что общественные воспитатели помогают формировать ценности у подрастающего поколения и укреплять взаимодействие семьи, образовательных учреждений и местного сообщества. По его словам, такая работа требует профессиональных знаний, вовлеченности, терпения и умения быть примером для других.

Председатель жюри, заместитель министра юстиции Татарстана Мухаррям Ибятов также отметил важность института общественных воспитателей, который развивается в республике уже более десяти лет. Он поблагодарил наставников за их работу.

Выступления участников и решения практических кейсов оценивало жюри, в состав которого вошли республиканские и муниципальные эксперты.

Нурлатский район на конкурсе представила старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Ольга Зайцева. Она много лет совмещает основную службу с общественной работой и помогает несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вернуться к нормальной жизни.

Зайцева рассказала, что ее главная цель – помочь детям, которые сбились с жизненного пути, исправиться и выбрать правильное направление. По ее словам, многие из тех, с кем она работала, уже выросли и создали семьи, а при встрече благодарят ее за поддержку. Именно это она считает своей главной наградой.

Программа зонального этапа включала конкурсную визитную карточку «Я – общественный воспитатель несовершеннолетнего», в рамках которой участники рассказывали о своей работе и результатах. Кроме того, они прошли практическую часть и решали психолого-педагогические кейсы.

По итогам конкурса победителями стали Ольга Карпеченкова из Спасского района, Ильдар Нигматуллин из Алькеевского района, Лилия Шарапова из Бавлинского района и Ольга Зайцева из Нурлатского района.

Награды победителям вручили исполняющий обязанности главы Нурлатского района Иван Захаров, заместитель министра юстиции Татарстана Мухаррям Ибятов и ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ильсояр Гарифуллина.