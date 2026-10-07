В Казани прошла стратегическая сессия по добровольчеству в детском отдыхе

С 2 по 4 октября в Республике Татарстан прошла стратегическая сессия «Добро как система: от инициатив к устойчивому добровольчеству в детском отдыхе». В мероприятии приняли участие представители семи регионов России, федеральных и региональных организаций, органов государственной власти, детских оздоровительных лагерей, образовательных организаций, Добро.Центров и некоммерческого сектора, сообщают организаторы.

Стратегическую сессию провели Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан». Основной целью встречи стало формирование практических подходов к развитию добровольчества в системе детского отдыха и определение инструментов, которые могут быть применены в разных регионах страны.

В работе сессии приняли участие представители Новосибирской, Пензенской, Самарской и Омской областей, Приморского и Краснодарского краев, Москвы и Республики Татарстан.

В течение трех дней участники представляли региональные практики проведения профильных добровольческих смен, обсуждали образовательные и игровые форматы работы с детьми и подростками, развитие инклюзивного добровольчества, взаимодействие с НКО и Движением Первых, а также использование цифровых инструментов «Добро.рф».

Отдельные блоки программы были посвящены опыту ДОЛ «Добрый», организации добровольческого лагеря как целостной модели, развитию пришкольных лагерей и возможностям вовлечения детей в социально значимую деятельность на муниципальном уровне.

«Для Татарстана было важно организовать взаимодействие коллег из разных регионов России для обсуждения и последующего внедрения актуальных практик, которые уже реализуются на других территориях. В ходе стратегической сессии участники не только обменялись опытом, но и совместно определили направления дальнейшей работы. Уверен, что разработанные решения найдут применение в регионах и будут способствовать развитию добровольчества в системе детского отдыха», – отметил заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Владислав Усанов.

Директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин отметил, что особенно ценно то, что по итогам встречи участники перешли от обсуждения отдельных практик к совместному проектированию конкретной модели добровольческой смены. По его словам, удалось обсудить накопленный опыт, определить эффективные инструменты и обозначить решения, которые могут быть адаптированы для разных регионов. Он подчеркнул, что теперь важно сохранить этот результат и продолжить работу по внедрению принятых решений.

«Очень хочется, чтобы в каждой оздоровительной смене был хотя бы какой-то компонент волонтерства. Еще лучше, чтобы это была профильная смена целиком. Почему это важно? Семейное волонтерство тоже развивается, и, когда ребенок делает добрые дела, он может привлекать к этому своих родителей. Чем больше добрых дел, тем мир становится лучше», – отметила начальник отдела развития добровольчества, заместитель руководителя Ресурсного центра «Добро.рф» «Мост», руководитель региональной профильной смены #Доброволец55 Елена Тумар.

Важной частью программы стала практическая работа участников. В рамках групповых сессий они проектировали модель масштабируемой добровольческой смены, рассматривая ее содержание, образовательные форматы, механизмы взаимодействия с партнерами и возможности дальнейшего внедрения в регионах.

«Детям, которые едут на добровольческие смены, я бы пожелал взять максимум от этого опыта и провести время с пользой. Но самое главное – найти друзей, потому что любой путь, будь то карьерное развитие, добровольчество или саморазвитие, гораздо интереснее проходить вместе. Возможность найти товарища, с которым можно дальше двигаться в одном направлении, – одна из главных ценностей такой смены», – отметил руководитель проектов отдела реализации проектов и программ АНО «Центр содействия развитию молодежи» Данил Спиров.

Участники также познакомились с практикой Республики Татарстан по организации добровольческих смен и посетили ДОЛ «Добрый», где смогли изучить инфраструктуру и подходы к реализации профильных программ. Опыт Татарстана стал одной из основ для дальнейшего обсуждения возможностей масштабирования добровольческих практик в детском отдыхе.

По итогам стратегической сессии участники сформировали предложения и практические решения по развитию добровольческих смен, которые были приняты в дальнейшую работу. Обсужденные подходы предполагается использовать при совершенствовании программ детского отдыха и развитии системной добровольческой деятельности среди детей и подростков.

Проведение стратегической сессии стало площадкой для межрегионального обмена опытом и выработки единых подходов к развитию добровольчества в детском отдыхе. Участники продолжат взаимодействие для дальнейшей реализации решений, сформированных в ходе встречи.

Проведение стратегической сессии соответствует национальной цели по увеличению к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов. Соответствующая цель определена Указом Президента Российской Федерации №309 от 7 мая 2024 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».