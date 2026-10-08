Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин накануне отмечал свой день рождения вместе со старым другом – бывшим Федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

В Кремле заявили, что вчера утром российский лидер из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится его давний товарищ, прибывший по делам компании «Глобус».

«Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», – добавили в пресс-службе.

Фото: kremlin.ru

РБК сообщал со ссылкой на двоих информированных собеседников, что экс-канцлер провел встречу с руководством и сотрудниками ООО «Гиперглобус». Ранее стало известно, что он назначен членом наблюдательного совета компании. Владелец «Гиперглобуса» Томас Брух тогда объяснил назначение Шредера необходимостью усилить экспертную поддержку компании и указал на его знакомство с политической и экономической жизнью России..

До этого, в мае, Путин охарактеризовал Шредера как предпочтительного переговорщика от Европы, заявив, что доверяет бывшему канцлеру. Действующее руководство ФРГ и власти ряда других европейских стран скептически отнеслись к этой идее. Позднее, в июне, политик также посещал Москву и встречался с Президентом РФ.

В январе прошлого, 2025 года ООО «Гиперглобус» вышло из состава немецкой Globus Holding. На конец 2025-го российская фирма управляла 22 гипермаркетами в восьми регионах.