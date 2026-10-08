Найден Kia Sorento, прошедший без ремонта двигателя более 1,1 млн километров

В Соединенных Штатах нашли автомобиль Kia Sorento 2017 года выпуска, проехавший без ремонта двигателя более 715 тыс. миль (около 1 150 000 километров). Владелец машины – таксист из Южной Калифорнии Артур Рутакио поделился секретом успеха, пишет издание The Drive.

При этом портал констатирует, что в принципе Kia Sorento третьего поколения не славятся своей надежностью. Свой рекорд владелец авто объяснил регулярным техническим обслуживанием. Впрочем, в официальные сервисные центры он предпочитает не обращаться, так как, по его собственным словам, испытывает проблемы с доверием. Машину Артур ремонтирует у знакомого мастера в частной мастерской.

Sorento оснащен 3,3-литровым двигатель Lambda V6, а не четырехцилиндровым двигателем Theta II с турбонаддувом, вызывающим много проблем, но только этим выносливость машины не объясняется. Так, владелец меняет масло каждые 16 тыс. километров и перепробовал все возможные виды смазочных материалов.

После 930 тыс. километров таксисту пришлось заменить коробку передач. Переднюю подвеску он ремонтирует каждые 320–400 тыс. километров, а заднюю – каждые 160–240 тыс. километров. Кроме того, за время эксплуатации у Kia вышли из строя два генератора, стартер, водяной насос, дроссельная заслонка и комплект форсунок.

С мнением о ненадежности Hyundai и Kia Рутакио не согласился. «Они (разделяющие такое мнение – прим. Т-и) не уделяют должного внимания техническому обслуживанию. Автомобиль нуждается в уходе», – подчеркнул он.

Издание замечает также, что столь значительный пробег объясняется не только ежедневной работой таксиста, но и его любовью к путешествиям. Например, он однажды съездил из Калифорнии в Орландо во Флориде и обратно, преодолев почти 9 тыс. километров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что японские авто возглавили топ машин, способных к максимальному пробегу.