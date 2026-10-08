Студенты смогут побороться за победу в инженерном чемпионате CASE-IN

С сентября по декабрь 2026 года пройдет Осенний кубок Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Участники соревнований – студенты и аспиранты в возрасте до 25 лет, которым предстоит решать инженерные кейсы. Тема сезона – «Технологии будущего».

К участию приглашают студентов и аспирантов вузов любых специальностей и направлений подготовки в возрасте до 25 лет включительно. Для участия нужно собрать команду из трех-четырех человек и пройти индивидуальную регистрацию до 20 октября.

Соревнование начнется с заочного отборочного этапа, который пройдет в октябре и ноябре. Команды получат общеотраслевой кейс, подготовленный на основе материалов отраслевых компаний и ведомств, и за 15 дней должны будут разработать решение и оформить презентацию в программе «CASE-IN Симулятор». Для участников также проведут разъясняющие вебинары.

В ноябре состоятся полуфиналы. Лучшие команды дистанционно представят свои решения экспертным комиссиям, в которые войдут представители компаний-партнеров, вузов и органов власти. От одного университета в финал смогут пройти не более двух команд.

Очный финал пройдет в Москве в декабре 2026 года. Участникам предстоит выполнить дополнительные задания к кейсу и представить свои решения экспертам. Работы будут оценивать специалисты отраслевых компаний и преподаватели вузов.

Победители и призеры получат ценные призы, возможность пройти практику и стажировку или трудоустроиться в ведущих отраслевых компаниях. Кроме того, они смогут принять участие в образовательных проектах CASE-IN, получить доступ в Клуб победителей и призеров «ПИК», а также дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих российских университетов.

Чемпионат проходит в рамках планов Правительства России по популяризации рабочих и инженерных профессий и молодежной политике.