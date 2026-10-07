В Татарстане закупят еще 12 тракторов для сельских поселений

Государственный комитет Татарстана по закупкам объявил два электронных аукциона на поставку 12 тракторов для сельских поселений республики. Начальная стоимость контрактов составляет 32,2 млн рублей.

Техника предназначена для 12 сельских поселений Сармановского, Кайбицкого, Менделеевского, Агрызского, Чистопольского и Мамадышского районов. Все они стали победителями ежегодного республиканского конкурса на предоставление грантов, который проводит Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

По условиям закупки, поселения должны получить тракторы «Беларус 82.1» или эквивалент с дизельным двигателем мощностью от 80 до 100 лошадиных сил, механической трансмиссией и полным приводом. Техника должна быть выпущена не ранее 2025 года.

Тракторы будут использовать для коммунальных и сельскохозяйственных работ, благоустройства территорий и содержания дорог.

Ранее в этом году в рамках того же конкурса техника уже поступила в 29 сельских поселений. После новой закупки общее число поселений – победителей конкурса, обеспеченных тракторами, достигнет 41.