Демонтаж команды Гатиятулина: «Ак Барс» потерял атаку и обманывает таблицу

«Ак Барс» идет третьим на Востоке, но за этой строчкой — вопросы: лишь три победы в основное время из 13 матчей, большинство реализуется на 12,5%, Хмелевский пока без голов. Третье место — реальная сила Казани на Востоке? Ответы — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Отдали Тодда, купили Хейса, остались с Хмелевским: как перестройка атаки превратилась в ее демонтаж

Менеджмент «Ак Барса» вошел в межсезонье с суммой около 179 миллионов рублей под потолком зарплат и задачей перестроить атаку. К началу октября стало ясно: перестроить не вышло. Скорее разобрать удалось. Ушли лидеры прошлогоднего финала: Нэйтан Тодд, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Дмитрий Яшкин. Пропала и борьба на пятаке.

Главный казус – история с Тоддом и Кевином Хейсом. Тодд провел прошлый сезон как один из ключевых форвардов: 29 (15+14) очков в 37 матчах, выход в финал Кубка Гагарина. Канадец был уверен в продлении – и искренне удивился, когда «Ак Барс» даже не начал с ним разговоров в нужном ключе.

Нейтан Тодд Фото: ak-bars.ru

«Честно говоря, для меня это стало сюрпризом. После прошлого сезона я думал, что руководство примет решение оставить меня», – сказал AllHockey.ru.

В «Металлурге» у Андрея Разина канадец – один из ведущих бомбардиров: 5 голов и 3 передачи в 10 матчах при показателе «+3».

А Александр Хмелевский – главный трансферный символ того, как большой контракт превращается в ярмо. Обмен у «Салавата» за 230 миллионов компенсации, двухлетний контракт: 57 миллионов в первый год, 95 – во второй. Самый дорогой игрок команды. За 12 матчей – 0 голов. Моменты появляются – реализации нет. В матче с «Локомотивом» Хмелевский схватил удаление во втором периоде, что едва не привело к пропущенной шайбе. Как бы Хмелевский не повторил уфимский сценарий: когда ушли сильные партнеры – пропали голы, мотивация.

Кевин Хейс Фото: ak-bars.ru

Вместо Тодда, который хотел остаться, казанцы подписали Кевина Хейса – на 130 миллионов (80 оклада плюс 50 бонусов). Хейс сыграл пять матчей, набрал ноль очков, бросил шесть раз в створ и завершил карьеру: «тело не позволяет». Арифметика простая: клуб отдал продуктивного форварда, который хотел остаться, и заменил его на легионера, который не захотел играть в хоккей вообще.

«Ак Барс» держится на буллитах и обманывает таблицу

Конфигурация звеньев говорит сама за себя. Кирилл Семенов и Григорий Денисенко в первом звене набирают по 11 очков в 13 матчах. А во втором – Алексей Бывальцев, который в «Автомобилисте» был добротным игроком третьего звена. Отсюда и статистика в «Ак Барса»: 13 матчей, 1 гол, 1 передача. Ставят его туда не потому, что усилил, а потому что больше некого. Андрей Стась, 37-летний ветеран на 15 миллионов оклада, переведен из четвертого звена в третье, выходит в большинстве и стоит на пятачке – это крик о помощи от менеджмента. Стась в третьем звене – симптом, Бывальцев во втором – следствие.

Отдельная история – защитник Алексей Марченко. Первый гол за два года только 2 октября с «Трактором» – и все равно поражение 2:3. За 13 матчей: 3 (1+2) очка, «минус 2», 12 минут штрафа – больше, чем у любого полевого игрока. Капитан банально не успевает на льду и компенсирует фолами, а когда он удаляется, а большинство не реализуется – двойной ущерб.

Но главная «обманка» сейчас – это третье место на Востоке. Из 13 матчей лишь три победы в основное время. Семь игр ушли в овертайм или буллиты – больше половины. Это не стабильность, это хождение по канату.

Алексей Марченко Фото: ak-bars.ru

И все многие соперники по этим овертаймам – не уровня плей-офф: «Сибирь», «Лада». А против топ-6 – пять поражений в основное время и ноль очков: «Торпедо», «Металлург», «Локомотив».

И здесь еще надо понимать, что многие фавориты Востока пока тоже не набрали оптимальных кондиций. Например, «Авангард». Но у них проблемы не с составом, а с травмами. Команда Ги Буше рванет по таблице наверх, когда лазарет опустеет. У «Ак Барса» же нынешний ростер просто не для больших задач.