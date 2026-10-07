Демонтаж команды Гатиятулина: «Ак Барс» потерял атаку и обманывает таблицу
Отдали Тодда, ошиблись с Хейсом, остались с Хмелевским: 95 миллионов за ноль голов, 12,5% большинства и третье место, которое держится на буллитах
«Ак Барс» идет третьим на Востоке, но за этой строчкой — вопросы: лишь три победы в основное время из 13 матчей, большинство реализуется на 12,5%, Хмелевский пока без голов. Третье место — реальная сила Казани на Востоке? Ответы — в материале «ТИ-Спорта».
Отдали Тодда, купили Хейса, остались с Хмелевским: как перестройка атаки превратилась в ее демонтаж
Менеджмент «Ак Барса» вошел в межсезонье с суммой около 179 миллионов рублей под потолком зарплат и задачей перестроить атаку. К началу октября стало ясно: перестроить не вышло. Скорее разобрать удалось. Ушли лидеры прошлогоднего финала: Нэйтан Тодд, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Дмитрий Яшкин. Пропала и борьба на пятаке.
Главный казус – история с Тоддом и Кевином Хейсом. Тодд провел прошлый сезон как один из ключевых форвардов: 29 (15+14) очков в 37 матчах, выход в финал Кубка Гагарина. Канадец был уверен в продлении – и искренне удивился, когда «Ак Барс» даже не начал с ним разговоров в нужном ключе.
«Честно говоря, для меня это стало сюрпризом. После прошлого сезона я думал, что руководство примет решение оставить меня», – сказал AllHockey.ru.
В «Металлурге» у Андрея Разина канадец – один из ведущих бомбардиров: 5 голов и 3 передачи в 10 матчах при показателе «+3».
А Александр Хмелевский – главный трансферный символ того, как большой контракт превращается в ярмо. Обмен у «Салавата» за 230 миллионов компенсации, двухлетний контракт: 57 миллионов в первый год, 95 – во второй. Самый дорогой игрок команды. За 12 матчей – 0 голов. Моменты появляются – реализации нет. В матче с «Локомотивом» Хмелевский схватил удаление во втором периоде, что едва не привело к пропущенной шайбе. Как бы Хмелевский не повторил уфимский сценарий: когда ушли сильные партнеры – пропали голы, мотивация.
Вместо Тодда, который хотел остаться, казанцы подписали Кевина Хейса – на 130 миллионов (80 оклада плюс 50 бонусов). Хейс сыграл пять матчей, набрал ноль очков, бросил шесть раз в створ и завершил карьеру: «тело не позволяет». Арифметика простая: клуб отдал продуктивного форварда, который хотел остаться, и заменил его на легионера, который не захотел играть в хоккей вообще.
«Ак Барс» держится на буллитах и обманывает таблицу
Конфигурация звеньев говорит сама за себя. Кирилл Семенов и Григорий Денисенко в первом звене набирают по 11 очков в 13 матчах. А во втором – Алексей Бывальцев, который в «Автомобилисте» был добротным игроком третьего звена. Отсюда и статистика в «Ак Барса»: 13 матчей, 1 гол, 1 передача. Ставят его туда не потому, что усилил, а потому что больше некого. Андрей Стась, 37-летний ветеран на 15 миллионов оклада, переведен из четвертого звена в третье, выходит в большинстве и стоит на пятачке – это крик о помощи от менеджмента. Стась в третьем звене – симптом, Бывальцев во втором – следствие.
Отдельная история – защитник Алексей Марченко. Первый гол за два года только 2 октября с «Трактором» – и все равно поражение 2:3. За 13 матчей: 3 (1+2) очка, «минус 2», 12 минут штрафа – больше, чем у любого полевого игрока. Капитан банально не успевает на льду и компенсирует фолами, а когда он удаляется, а большинство не реализуется – двойной ущерб.
Но главная «обманка» сейчас – это третье место на Востоке. Из 13 матчей лишь три победы в основное время. Семь игр ушли в овертайм или буллиты – больше половины. Это не стабильность, это хождение по канату.
И все многие соперники по этим овертаймам – не уровня плей-офф: «Сибирь», «Лада». А против топ-6 – пять поражений в основное время и ноль очков: «Торпедо», «Металлург», «Локомотив».
И здесь еще надо понимать, что многие фавориты Востока пока тоже не набрали оптимальных кондиций. Например, «Авангард». Но у них проблемы не с составом, а с травмами. Команда Ги Буше рванет по таблице наверх, когда лазарет опустеет. У «Ак Барса» же нынешний ростер просто не для больших задач.
Что у «Ак Барса» вызывает все больше вопросов?
Реализация большинства у «Ак Барса» застыла на отметке 12,5% – это 20‑е место в лиге из 22 команд: хуже только у «Автомобилиста» и «Северстали». Всего 5 голов при 40 попытках – показатель, который лишает команду главного оружия и бьет по нервам. В матчах с «Трактором» и «Локомотивом» спецбригады выглядели беспомощно: нереализованные шансы в формате «5 на 3». При этом еще в прошлом сезоне работа Константина Шафранова подняла реализацию с 11% до 28,5%, а команда уверенно зашла в плей‑офф.
Сейчас же Шафранов вне штаба по семейным обстоятельствам, а попытки Гатиятулина наладить контакт не дали результата – специалист не выходит на связь. При этом на фоне общих трудностей все заметнее прогресс молодого Равиля Якупова: от матча к матчу он чувствует себя увереннее на уровне КХЛ, лучше читает игру и активнее участвует в созидании. В 12 матчах сезона 2026/2027 он набрал 2 очка.
Гатиятулин признает, что клуб ищет усиления, но конкретных вариантов пока нет. Деньги под потолком зарплат есть, а исполнителей нет, и ставку приходится делать на внутренние резервы, которые сейчас не выглядят надежной опорой.