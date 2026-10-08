Проблемы с очередями в новых больницах можно решить, сообщив о них через QR-код

Проблемы с очередями в больницах, построенных или обновленных по нацпроектам можно решить, сообщив о них через QR-код на стене. Об этом сообщает канал Национальных проектов России в МАКС.

Как пример приводится случай в казанской поликлинике №20, построенной по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Пациент заметил очень большую очередь к рентгенологу, в которой стояли и те, кто был записан на флюорографию.

Узнать причину удалось через QR-код. Оказалось, что флюорограф сломался, а пациентов временно направляли в другой кабинет. После завершения ремонта прием пациентов проходит без задержек.

«Заметили недоработку? Отсканируйте код – и ваш запрос обязательно рассмотрят!» – советуют в канале Национальных проектов.