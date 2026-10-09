Мантуров поручил минимизировать последствия возможных ЧС на соцобъектах

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем социальных объектов к бесперебойной работе, а в случае наступления чрезвычайных ситуаций – обеспечить чёткий порядок действий, направленных на минимизацию негативных последствий.

Соответствующее поручение было дано на очередном заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, в котором также приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Две недели назад мы подробно рассматривали подготовку регионов к осенне-зимнему периоду. Сегодня вернёмся к этой теме применительно к социальным учреждениям. При этом круг рисков шире сезонных», – заявил в ходе совещания Денис Мантуров.

Дмитрий Чернышенко в своем выступлении упомянул, что Минпросвещения РФ дважды в год совместно с МЧС России и другими заинтересованными структурами проводит всероссийские учения. По его оценке, функционирование образовательных учреждений находится на постоянном контроле соответствующих федеральных ведомств и региональных властей.

В целом заседание подкомиссии было посвящено обеспечению бесперебойной работы, в том числе в осенне-зимний период, объектов социальной сферы: учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти.