В Казанской ратуше прошел заключительный концерт фестиваля Synesthesia Lab

В Колонном зале Казанской ратуши состоялся заключительный день международного фестиваля современной музыки Synesthesia Lab.

На концерте закрытия фестиваля выступили оркестр Центра современной музыки (ЦСМ) Софии Губайдулиной (дирижеры Роман Пархоменко и Даниэль Сатановский), ансамбль «Пространство ритма» и Азат Нургаянов.

В программу вошли произведения Софии Губайдулиной («Лира Орфея»), Даниеля Сатановского («Рваный») и Арнольда Шенберга («Просветленная ночь»).

«Просветленная ночь» – последний романтический опус родоначальника «новой экспрессивной музыки, авангарда ХХ века». Сочинение вдохновлено одноименным стихотворением Рихарда Демеля (впоследствии поэт добровольцем отправится на Первую мировую войну, вскоре после которой скончается от последствий ранения). «В бесконечном мелодическом развертывании проходят чередой лирические темы», – описывает музыку Шенберга программа концерта. Собственно, так «Просветленная ночь» и звучит – бесконечно и лирично.

Музыка Софии Губайдулиной – это, пожалуй, то, ради чего слушатели и собрались в зале Казанской ратуши. «Лира Орфея» – первое произведение триптиха «Надейка», который посвящен дочери композитора. Звукоряд «Лиры» – это интервалы Пифагорова строя, которым восхищались художники Возрождения. Принято считать, что именно так звучали струны легендарного Орфея.

Здесь действительно каждый голос оркестра ведет диалог с солирующей скрипкой (Азат Нургаянов). В тревожной атмосфере раздается высокий звон, трескучий бас падает густой черной тенью за тонкой скрипкой, волнующие барабаны и даже колокола звучат в финале. Если к середине произведения композиция кажется слегка запутанной (подобно тому, как Орфей странствует в царстве теней), то к финалу произведение разворачивается волшебной трелью, чтобы прийти к грохоту ударных, символизирующих, судя по всему, неизбывную тяжесть, ощущаемую в подземном царстве. Но известно, что не Орфею суждено остаться пленником Аида. Мрачный символизм «Лиры Орфея», вероятно, отсылает к трагической судьбе Надежды, дочери композитора.

Завершился концерт мировой премьерой произведения «Рваный» Даниэля Сатановского, написанного специально для фестиваля Synesthesia Lab. Мешанина шума «рваного оркестра» – по словам Сатановского, он намеренно обрывал отдельные музыкальные голоса и создавал чистый грубый звук – приходит в финале к цельной, но мрачной звуковой картине. Все осколки звучания собираются во что-то страшное. Классическое современное искусство как оно есть, созданное молодым немецким композитором. Оркестром дирижировал Сатановский лично.

«Это было очень рискованно, так окунуть людей в современную авангардную музыку. Но я внимательно следила за нашей казанской публикой, и хочу отметить, что это особенная публика. И для них совершенно не страшно входить в новую музыку», – подвела итоги фестиваля директор ЦСМ Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.

Synesthesia Lab – совместный проект ЦСМ и Союза композиторов России. Как отметил художественный руководитель фестиваля Роман Пархоменко, его программа построена по принципам большинства европейских фестивалей современной музыки. Любой композитор может отправить свое сочинение на фестиваль, и в случае положительного ответа его произведение прозвучит в исполнении одного из приглашенных ансамблей. В этом году поступило около 300 заявок из 30 стран, были отобраны сочинения 22 композиторов.

Фестиваль был приурочен к 95-летию Софии Губайдулиной и 25-летию Центра современной музыки, носящего ее имя.