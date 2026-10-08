Налоговые льготы и списание долгов: как обсуждали бюджет Татарстана на 2027 год

Парламентские слушания по законопроекту о бюджете на ближайшие три года прошли сегодня в Госсовете РТ. Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет свою социальную направленность. Однако участники слушаний охарактеризовали его как «напряженный, но сбалансированный». Какие обязательства поставлены по исполнению бюджета – в материале «Татар-информа».





«Нужно добиваться максимального привлечения федеральных средств»

Депутаты и представители Правительства Татарстана сегодня собрались на парламентские слушания по законопроекту о бюджете РТ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Впервые в новой должности – Председателя Государственного Совета РТ – в них участвовал бывший бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

Согласно своему статусу он сидел в президиуме вместе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и председателем Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонидом Якуниным. Но председательствовал на парламентских слушаниях глава профильного комитета. До докладов Якунин попросил Абдулганиева высказаться о главном финансовом документе республики.

Председатель Госсовета был краток. Он отметил, что проект бюджета хоть и напряженный, но сбалансированный.

«Благодаря вкладу предприятий, трудовых коллективов, поддержке федерального центра Татарстан сохраняет положительную динамику развития. Рост валового регионального продукта и других показателей, а также текущие доходы позволяют реализовать все республиканские программы и задачи, обозначенные Президентом РФ Владимиром Путиным и Раисом РТ Рустамом Миннихановым в послании Госсовету», – заявил спикер парламента.

Он поручил председателям комитетов Госсовета детально рассмотреть отраслевые разделы бюджета. А руководителей профильных министерств и ведомств попросил принять личное участие в этом процессе.

Уже завершая свое выступление, Абдулганиев напомнил, что сумма федеральных трансфертов в проекте закона о бюджете – неокончательная.

«Совместными усилиями с вовлечением вновь избранных депутатов Госдумы от Татарстана, депутатов Государственного Совета нужно добиваться максимального привлечения федеральных средств», – подчеркнул он.

Леонид Якунин

Основные направления бюджета РФ – национальная оборона, соцполитика, здравоохранение и нацпроекты

Прежде чем дать слово основным докладчикам, Якунин рассказал собравшимся о параметрах федерального бюджета, поскольку они отражаются на региональных бюджетах.

«Проект федерального бюджет предусматривает 100 млрд рублей в виде дотаций на сбалансированность регионам со сложными бюджетами, также перенос сроков погашения регионами задолженностью по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Вот это важно, потому что мы можем использовать освободившиеся средства на развитие», – завил депутат.

Он также назвал приоритетные направления расходов бюджета России:

национальная оборона – 17,1 трлн рублей;

социальная политика – более 6,6 трлн рублей;

здравоохранение – 7 трлн рублей;

национальные проекты на три года – 19 трлн рублей.

«Ключевые цели бюджетной политики на ближайшие три года – выполнение социальных обязательств государства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, социальная поддержка участников СВО и их семей, достижение национальных целей – технологическое лидерство и развитие инфраструктуры, бюджетная консолидация, то есть доведение сбалансированного дефицита к концу 2029 года», – сообщил Якунин.

Мидхат Шагиахметов

«Важная задача для наращивания объемов производства – расширение рынков сбыта»

Валовой региональный продукт в 2027 году прогнозируется в объеме более 6,4 трлн рублей, что на 1% больше, чем в 2026-м. С учетом реализации планов предприятий индекс промышленного производства ожидается на уровне 100,5%, рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, представляя прогноз социально-экономического развития республики.

«На 2027 год планируется рост реальной заработной платы на уровне 102,4%. Реализация инвестиционных проектов является одним из главных факторов обеспечения прогноза социально-экономического развития. Объем инвестиций в основной капитал в 2026 году, по данным предприятий и муниципалитетов, оценивается на уровне 1,7 трлн рублей – 100,2%. Прогноз на 2027 год – 1,9 трлн рублей, или 102% к уровню этого года», – сообщил он.

Как обычно, после завершения доклада депутаты могли задать свои вопросы. Однако Якунин предложил коллегам не озвучивать все вопросы, а направить их в президиум. Он заверил, что ответы на них они обязательно получат.

Марат Галеев

Задать вопрос лично Шагиахметову на слушаниях смог заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. Он поинтересовался, за счет чего происходит ускорение ВРП Татарстана.

«Основная задача по обеспечению социально-экономического развития – бесперебойная работа предприятий и организаций. Очень важно обеспечить их устойчивую работу. В этом направлении у нас работает оперативный штаб. И, конечно, очень важна реализация уже сформированного инвестиционного портфеля. Каждый инвестиционный проект тоже находится в зоне нашего контроля. И важная задача для наращивания объемов производства – расширение рынков сбыта», – ответил глава Минэкономики.

Марат Файзрахманов

В следующем году Татарстан планирует списать кредиты почти на 30 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на 2027 год прогнозируются в объеме 558,1 млрд рублей, расходы – 566,6 млрд рублей, дефицит – 8,5 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета РТ запланированы в сумме 673,1 млрд рублей, расходы – 681,6 млрд рублей, дефицит – 8,5 млрд рублей, рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

Депутат Ирина Терентьева спросила у главы Минфина, удалось ли в Татарстане сохранить объем грантовой поддержки для учреждений культуры. «Удалось. На следующий год в проекте бюджета на это заложено почти 438 млн рублей», – сказал Файзрахманов.

Парламентария Геннадия Глушкова интересовала работа по списанию 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Министр напомнил, что летом были списаны кредиты на 23,7 млрд рублей. Следующее списание, по его словам, будет в первой половине следующего года.

«Сумма составит 20,9 млрд рублей. Итого общая сумма списания – 44 млрд рублей. И у нас проводится работа по переносу по графику реструктуризированных кредитов. В этом году сумма была перенесена за 2031 год. Федеральным правительством принимается решение также о переводе платежей по графику кредитов, реструктурированных с 2027 по 2029 год, за пределы 2031 года. Общая сумма там составит около 8,5 млрд рублей», – сообщил Файзрахманов.

Фадбир Сафин

Торгово-промышленная палата РТ попросила предусмотреть пониженные ставки по УСН

После блока ответов на вопросы Якунин предоставил слово представителям депутатских фракций и ведомств. От фракции КПРФ в Госсовете выступил Фадбир Сафин.

«Бюджет характеризуется взвешенным реалистическим подходом. Доходная часть представляется достаточно устойчивой, а в расходной политике сохраняется социальная направленность. Наша фракция поддерживает ряд таких позитивных моментов – прежде всего то, что республика зарабатывает сама, действует взвешенная долговая политика. Дефицит уменьшается – планируется 8,5 млрд рублей, а год назад в этот же период был вдвое больше», – заявил он.

При этом, по словам коммуниста, запланированные в бюджете расходы на здравоохранение и образование хотя и увеличены, но ниже инфляции.

Сергей Карпухин

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин попросил депутатов предусмотреть пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН).

«Торгово-промышленная палата просит Госсовет рассмотреть возможность установить в 2027 году пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые перешли на УСН из-за потери права на применение патентной системы налогообложения вследствие превышения доходов 15 млн рублей за 2026 год. А именно – 3% по объекту налогообложения «доходы» и 7,5% по объекту «доходы минус расходы», – сказал он.

Карпухин также передал депутатам просьбу бизнеса о продлении пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих отраслей строительства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. «В Татарстане для малых предприятий этих сфер на УСН с объектом «доходы минус расходы» действует ставка 5% вместо 15%. Эта льгота работает с 2009 года и ежегодно продлевается. Она является важной частью инвестиционной привлекательности республики», – подчеркнул он.

По словам зампредседателя Торгово-промышленной палаты, в этом году срок действия этой льготы истекает, но она до сих пор не продлена. «Год заканчивается. У бизнеса нет понимания, как планировать работу дальше, если льготу не продлить, с 2027 года налоговая нагрузка для этих производств вырастет в три раза. Это поставит их в крайне тяжелые условия. Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с малым бизнесом в июне положительно оценил эту просьбу», – заметил он.

Карпухин попросил рассмотреть возможность продления пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 5% для этих отраслей на три года. «Это даст малому бизнесу возможность планировать налоговую нагрузку на среднесрочную перспективу. Это крайне важно в современных условиях для реализации инвестиционных проектов», – отметил он.

Алексей Песошин

«Экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам»

Бюджет Татарстана на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов сформирован достаточно напряженным, сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, подводя итог обсуждению.

«Экономика республики, как и России в целом, стабильна и устойчива к внешним вызовам. В 2027 году рост ВРП прогнозируется на уровне 101%, инвестиции в основном капитал – 102%. В среднесрочном периоде планируется сохранить положительную динамику. Важно обеспечить дальнейшее экономическое развитие. По оценке, рост ВРП в 2026 году составит 102%, в 2028 году – 102%, в 2029 году – 101,9%», – подчеркнул он.

Глава Правительства уточнил, что инвестиции в основной капитал в 2028–2029 годах ожидаются на уровне 102–103%. «Это ключевые макроэкономические задачи, от которых во многом зависят наполнение бюджета и уровень жизни нашего населения», – заметил он.

Дефицит бюджета на 2027 год прогнозируется на уровне 8,5 млрд рублей, добавил Песошин. «На это есть объективные причины, и наша задача – обеспечить его покрытие как за счет расширения налогооблагаемой базы, так и за счет оптимизации расходов», – заявил он.

Премьер-министр попросил представителей Кабинета министров активно включиться в работу с депутатами над проектом бюджета. «Ключевой фактор здесь – сохранение сбалансированности бюджета. Совместная работа Правительства и депутатского корпуса позволит выполнить все задачи, поставленные Раисом РТ Рустамом Миннихановым, и обеспечить эффективное развитие всех секторов экономики и социальной сферы», – заключил он.

Фотографии пресс-службы Госсовета РТ