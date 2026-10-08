В Казани на трех перекрестках изменится направление приоритетного движения
В столице Татарстана начиная с завтрашнего дня, 9 октября, на трех перекрестках изменится направление приоритетного движения. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.
Речь идет о следующих пересечениях улиц: Ильдара Зарипова и Александра Курынова, Ильдара Зарипова и Анаса Тазетдинова, Анаса Тазетдинова и Ноксинская.
Таким образом, изменится организация движения на четырех улицах: Архитектора Гайнутдинова, Ильдара Зарипова, Анаса Тазетдинова и Александра Курынова.