news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 октября 2026 18:59

В Казани на трех перекрестках изменится направление приоритетного движения

Читайте нас в
В Казани на трех перекрестках изменится направление приоритетного движения
Схема: Комитет по транспорту исполкома Казани

В столице Татарстана начиная с завтрашнего дня, 9 октября, на трех перекрестках изменится направление приоритетного движения. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

Речь идет о следующих пересечениях улиц: Ильдара Зарипова и Александра Курынова, Ильдара Зарипова и Анаса Тазетдинова, Анаса Тазетдинова и Ноксинская.

Таким образом, изменится организация движения на четырех улицах: Архитектора Гайнутдинова, Ильдара Зарипова, Анаса Тазетдинова и Александра Курынова.

#изменение маршрута движения
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани тушат пожар на складе на Магистральной

В Казани тушат пожар на складе на Магистральной

8 октября 2026

Близняшки Фатхеевы из Казани признались на Первом, что хотели бы поправиться

7 октября 2026
Новости партнеров