Апастовцы доставили гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Из Апастовского района в зону специальной военной операции доставили гуманитарную помощь. В поездке приняли участие частный предприниматель Илдар Набиуллин, имам мечети «Джамиг» Фаргат Мотыгуллин и ветеран СВО Дамир Мубариев.

Делегация встретилась с военнослужащими, передала им автомобиль, необходимые вещи, продукты и гостинцы от жителей района. Бойцам также передали приветы от родных и земляков.

«Наша главная цель состояла в том, чтобы донести до бойцов, как они дороги нам, передать нашу заботу о них, а также выразить готовность всегда прийти на помощь», – рассказал Илдар Набиуллин.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

По его словам, необходимую помощь удалось собрать в течение месяца. Жители района приносили для военнослужащих чак-чак, мед и копчености. К сбору присоединились серебряные волонтеры центра «Алга» и жители деревни Чуру-Барышево. Они вместе заготовили и отправили бойцам чай.

Набиуллин отметил, что сбор помощи показал сплоченность жителей района. Он поблагодарил главу Апастовского района Айрата Зиганшина, главу Кайбицкого района Альберта Рахматуллина, жителей района и серебряных волонтеров за участие в акции.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой