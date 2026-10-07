Урок мужества в Заинском районе посвятили памяти участника СВО

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В сельском клубе Поповки Заинского района 6 октября прошел урок мужества, посвященный памяти уроженца села Александра Матюшкина, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Александр Матюшкин родился 3 декабря 2002 года в Поповке. 21 мая 2021 года его призвали на срочную военную службу. Он проходил службу в 143-м мотострелковом полку в Приморском крае. В конце февраля 2022 года Александр заключил контракт и отправился выполнять задачи в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

За время службы Матюшкин четыре раза получал ранения. После лечения в госпиталях он возвращался в строй и продолжал выполнять воинский долг. 6 июня 2025 года Александр погиб при исполнении боевой задачи.

За проявленные мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества, медалями Жукова и II степени «За военную доблесть». После гибели военнослужащего награды были переданы его родителям.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

На уроке мужества участники вспомнили жизненный и боевой путь Александра Матюшкина. Для жителей Поповки он стал примером земляка, который до конца оставался верен присяге и воинскому долгу.