Минниханов: Надеемся на наращивание сотрудничества Татарстана и Казахстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани прошел торжественный прием, приуроченный к предстоящему Дню Республики Казахстан. Поздравительную телеграмму в адрес Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ее прочитал на приеме Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Пусть ценный опыт прошедших десятилетий и впечатляющие достижения народа Казахстана служат вдохновляющим мотивом и прочным фундаментом для дальнейшего приумножения многогранного производственно-экономического и духовно-культурного потенциала республики, ее уверенного и динамичного движения по пути всестороннего прогресса. Надеемся впредь на наращивание братского сотрудничества между нашими народами в интересах всеобъемлющего стратегического партнерства России и Казахстана», – было сказано в адресе Раиса РТ.

От себя Фарид Мухаметшин добавил, что тесные связи Татарстана и Казахстана в экономике, социальной сфере и ряде других направлений остаются очень крепкими и дружественными.

В свою очередь Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал о становлении суверенитета и государственности Казахстана за последние 35 лет и подчеркнул, что отношения между республикой и Россией планомерно развиваются.

«За годы тесного сотрудничества Казахстан и Россия выстроили устойчивую многоплановую систему взаимодействия. За это время в атмосфере стратегического партнерства и союзничества, основанной на вековой дружбе, взаимном уважении и совпадении интересов наших народов, двумя странами проведена колоссальная работа по созданию прочной многоуровневой системы плодотворного взаимодействия, охватывающей все направления – от экономики и безопасности до культуры и гуманитарных связей», – сообщил Искаков.

По словам дипломата, растет и товарооборот между Россией и Казахстаном. По итогам первых семи месяцев текущего года зафиксирован рост в 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года.