Татарстан планирует списать долги по кредитам на 20,9 млрд рублей в 2027 году

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В первой половине следующего года Татарстане планирует списать задолженность по бюджетным кредитам на сумму 20,9 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете республики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

«В июне были списаны кредиты на 23,7 млрд рублей. Итого общая сумма списания – 44 млрд рублей. И у нас проводится работа по переносу графика реструктуризированных кредитов. В этом году сумма была перенесена за 2031 год. Федеральным Правительством принимается решение также о переводе платежей по графику кредитов, реструктурированных с 2027 по 2029 год, за пределы 2031 года. Общая сумма там составит около 8,5 млрд рублей», – рассказал глава Минфина.

Регионы России могут быть освобождены от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, сложившейся на 1 марта 2024 года, за исключением инвестиционной задолженности. Списание возможно при условии направления высвобождаемых средств на одобренные Правительством РФ сферы.

В частности, субъекты Федерации могут вложить средства в проекты по ЖКХ, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, компенсацию расходов по инвестиционному налоговому вычету, переселение граждан из аварийного жилья и другие инициативы.