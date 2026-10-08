«Царь» Игр кочевников, прорыв «КАМАЗ-мастера» и стабильный Леонов: Спортрейтинг

Спортсмены ФСО «Динамо» собирают медали, в Челнах отмечают 50-летие автоспорта, регбисты опробовали новый стадион, в рейтинге менеджеров лидерство захватил Владимир Леонов. Подводим итоги сентября второго сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта».





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Победитель сентября – чемпион Всемирных игр кочевников в абсолютном весе по корэш

В Татарстане в августе-сентябре 2026 года большое внимание приковано к Всемирным играм кочевников. В конце августа Раис Татарстана Рустам Минниханов был в Бишкеке на открытии Игр 2026 года, где было объявлено, что в 2028 году они пройдут в Казани.

А уже в сентябре самый заметный вклад в копилку татарстанских наград на Играх в Бишкеке внес борец Радик Салахов, ставший чемпионом Игр кочевников в абсолютной весовой категории по борьбе корэш. Он и завоевал первое место в Спортрейтинге в личном зачете за сентябрь.

На втором месте главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич. Казанские волейболистки здорово стартовали в сезоне, завоевав трофей – Кубок легенд, который за короткий срок стал значимым спортивным событием в женском и мужском волейболе на старте сезона.

На третьем месте Дмитрий Сотников, пилот команды «КАМАЗ-мастер». Он одержал победу на бахе «Уральский рубеж». Гонка проходила с 9 по 13 сентября на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Это был третий этап чемпионата России по ралли-рейду.

Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера» – топ-менеджер сентября

И вообще про «КАМАЗ-мастер» разговор отдельный. В этом месяце команда отметила 50-летний юбилей с выпуска первого гоночного автомобиля в Набережных Челнах. В Автограде устроили красочную церемонию, а также пригласили журналистов со всей России (включая корреспондента «ТИ-Спорта») на пресс-тур и участие в тестовых заездах на специализированном полигоне.

Журналисты на себе прочувствовали все гоночные «прелести» прохождения грузовиков по бездорожью. Незабываемые впечатления.

А церемония запомнилась масштабной выставкой гоночных автомобилей Набережных Челнов разных лет. Причем не только грузовых, но и легковых автомобилей. И даже багги. Столь масштабная и тщательная подготовка к круглой дате – большая заслуга «КАМАЗ-мастера». Первое место в рейтинге менеджеров мы отдаем руководителю команды Эдуарду Николаеву.

В общем зачете спортсменов лидируют Салахов и Шлейхер

Но вернемся пока от менеджеров к спортсменами и сразу обратим внимание: по итогам двух этапов не нашлось спортсмена, который был бы представлен в рейтинге сразу на августовском и сентябрьском этапах. Это неудивительно. Ведь с массовым возвращением России на международную спортивную арену количество стартов кратно увеличилось.

А татарстанские спортсмены играют значимую роль в сборных России по самым разным видам спорта. Отсюда очень интересный общий зачет рейтинга по итогам двух этапов среди спортсменов.

Как видите, двое набрали по 25 очков, столько же — по 18, и далее по списку вплоть до десяти баллов. Лидируют пока прыгун в воду Никита Шлейхер и борец корэш Радик Салахов — победители первого и второго этапов соответственно.

Спортсмены ФСО «Динамо» по РТ собирают урожай медалей

Вернемся к итогам сентября в личном зачете. На четвертом месте представитель ФСО «Динамо» Нияз Билалов. В Будапеште дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Венгрии.

Как мы видим, на старте нового спортивного рейтинга большое влияние оказывает возвращение многих российских спортсменов на мировую арену. Это было заметно и по первому этапу, и по нынешнему. Так, на пятом месте еще одни представители ФСО «Динамо» — Дарья Чупина и Тимур Гатауллин. На юниорском Кубке мира по стендовой стрельбе они завоевали бронзовые медали в олимпийском упражнении «трап» в смешанных парах.

Второй этап подряд мы видим большое представительство спортсменов ФСО «Динамо» по РТ. Отсюда их лидерство в общем командном зачете — 62 очка. На втором месте СК «Синтез». А также можно отметить широкое представительство в общем командном зачете татарстанских федераций по различным видам спорта. Компанию им составляют женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс», «КАМАЗ-мастер». А также в топ-10 ворвался хоккейный клуб «Нефтехимик». У «Ак Барса» 8 очков. Действующий чемпион Спортрейтинга сезона 2025/2026 пока вне топ-10.

«Волки» Гришина опять на старте сезона удивляют Восток КХЛ, лыжники отметились уже в сентябре, Валиева собирает авансы

Продолжаем о спортсменах. Первым за пределами топ-5 сентября расположился главный тренер ХК «Нефтехимик» Игорь Гришин. Нижнекамцы ударно стартовали в чемпионате КХЛ: по ходу сентября «волки» даже занимали второе место на Востоке КХЛ. «Ак Барс» тоже в топ-3. Но для Казани это лишь то место, где команда Анвара Гатиятулина обязана быть при любых обстоятельствах.

На седьмом месте личного зачета сентября лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв. Лыжники сборной Татарстана проводили тренировочный сбор в итальянском Монте-Бондоне. Там они приняли участие в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка Италии по лыжероллерам. Гонка прошла в рамках Южнотирольского фестиваля. Оба финишировали вторыми — с абсолютно одинаковым результатом: серебро с проигрышем итальянцам.

На восьмое место попадает Камила Валиева, участвовавшая в контрольных прокатах сборной России. Пока казанская фигуристка далека от того состояния, в котором мы ее привыкли видеть четыре года назад. Но задел сделан, обещание выполнено – она вернулась. Ждем продолжения и восхождения в таблицах нашего рейтинга.

На девятом месте форвард «Нефтехимика» Андрей Белозёров, ставший настоящим открытием на старте сезона в КХЛ: в одиннадцати стартовых матчах он набрал 13 (4+9) очков по системе «гол плюс пас».

Еще один хоккеист замыкает топ-10 сентября – это Григорий Денисенко из «Ак Барса». Как мы знаем, «Ак Барс» очень много звезд потерял в ходе этого межсезонья. На этом фоне именно Денисенко сумел взять на себя бремя лидерства — сейчас он лучший бомбардир в составе казанского «Ак Барса».

Иран – Россия: как Леонов справился с организацией важного футбольного матча

Выше мы уже обсудили победу босса «КАМАЗ-мастера» Эдуарда Николаева в рейтинге менеджеров за сентябрь. По другим персональным выделим в очередной раз министра спорта Татарстана Владимира Леонова. Именно его ведомство и занималось большей частью организационных вопросов знакового противостояния России и Ирана на футбольном поле в Казани.

Эта игра в столице Татарстана стала большим событием не только со спортивной точки зрения, но и с политической. К организации мероприятий претензий не было. Единственная проблема была с качеством поля, о чем говорили отдельные футболисты сборной России. Но к качеству поля Министерство спорта имеет отношение, скажем мягко, очень опосредованное, здесь вопрос стоит задавать дирекции «Ак Барс Арены».

Забегая вперед, именно Владимир Леонов возглавил Рейтинг менеджеров по сумме двух этапов.

А в топ-3 за сентябрь также попал Рустам Калимуллин из Федерации корэш Татарстана. Все-таки именно эта федерация задает тон на Играх кочевников, не первый год мы эту картину наблюдаем. Вот и в 2026 году самую значимую долю медалей завоевали представители именно этой федерации. В целом роль корэш в последние годы растет, когда российский спорт вслед за всей Россией стал все охотнее стал разворачиваться с европейских просторов в сторону Азии.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Регбисты «Стрелы-Ак Барс» переехали на новый стадион, боссы УНИКСа, «Ак Барса» и «Рубина» отметились трансферными сделками

Нельзя обойти стороной и дебют регбийной команды «Ак Барс» на новом стадионе. Этот стадион еще в августе с помпой открывали в Казани с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ну а первый матч регбисты ДжейПи Нила провели именно в сентябре. Очки за это в свою копилку получает директор «Стрелы-Ак Барс» Равиль Валиуллин.

Большое внимание в сентябре было приковано и к Кубку Генерального прокурора РФ по стрельбе из лука, который прошел в Татарстане. Понятно, что за организацию данного соревнования в основном отвечала Генпрокуратура Российской Федерации, но можно отметить вклад Федерации стрельбы из лука Татарстана, которая тоже приложила руку к организации соревнований. К примеру, сам президент Федерации стрельбы из лука РТ Ринат Калимуллин был главным судьей данных соревнований.

Также в число менеджеров месяца мы отнесли боссов трех татарстанских топ-клубов — Евгения Богачёва (УНИКС), Марата Валиуллина («Ак Барс») и Марата Сафиуллина («Рубин»). Первый в очередной раз, имея примерно четвертый бюджет в Единой лиге ВТБ, сумел собрать интересный состав в УНИКСе. В сентябре состав казанского клуба пополнил американский центровой Дэвид Маккормак. И в целом менеджмент клуба под руководством Евгения Богачёва в очередной раз пересобрал команду, которая уже показывает свою конкурентоспособность. В частности, уже в начале октября УНИКС с разгромным счетом обыграл питерский «Зенит».

По «Ак Барсу» селекция вызывает большие вопросы, но в Спортрейтинге мы учитываем только успехи. И один, но очень сильный трансфер Марату Валиуллину все-таки удался. Казанцам удалось избавиться от откровенно бесполезного Владимира Алистрова, который пополнил ряды минского «Динамо». А за него Марат Валиуллин сумел «выторговать» Егора Соколова — довольно интересного хоккеиста с большим опытом игры за океаном.

К тому же «Ак Барс» получил права на перспективного защитника Владислава Колячонка, который сейчас выступает в НХЛ. Теперь права на него в России принадлежат «Ак Барсу». Если он решит покинуть заокеанские просторы, то, конечно, тоже станет большим усилением для «Ак Барса».

Селекция «Рубина» тоже пока не идеальна. Однако в сентябре менеджменту клуба во главе с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным удалось подписать форварда Эдди Сальседо, который призван если не заменить потерю Мирлинда Даку, то точно навязать конкуренцию Жаку Сиве, который исправно забивает за «Рубин» на старте сезона.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кирилл Голубев и Линар Гарипов дебютируют в рейтинге менеджеров

На девятом месте рейтинга менеджеров исполнительный директор Федерации хоккея Татарстана Кирилл Голубев. В сентябре в Тукаевском районе Татарстана открыли три ледовые арены. Одну из них открывал лично Рустам Минниханов.

На десятом месте председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов за организацию в Казани ежегодного «Кросса нации» в рамках Всероссийского дня бега.

В общем зачете менеджеров лидирует Владимир Леонов, опережая на 7 очков президента «Рубина» Марата Сафиуллина. Эдуард Николаев, благодаря победе в сентябре, ворвался в топ-3 по итогам двух этапов.

Традиционно читатели и болельщики могут проголосовать за своих кумиров в рейтингах по итогам сентября на сайте «Татар-информа» или в сообществе агентства во «ВКонтакте».