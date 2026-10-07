Завтра в Альметьевске стартует финал Татнефть Кубка России по ралли

Финальный этап Татнефть Кубка России по ралли «Татнефть Ралли Альметьевск – 2026» пройдет в Альметьевске с 8 по 10 октября, пишет газета «Нефтяные вести». В соревнованиях примут участие российские экипажи. Гонка станет заключительным этапом российского раллийного сезона.

Открытый сервис-парк будет работать с 8 по 10 октября на парковке перед ДЮСШ по футболу на улице Белоглазова. Посетители смогут увидеть раллийные автомобили и работу механиков во время подготовки к гонке.

Мероприятия начнутся в четверг, 8 октября. В 16:30 в ДС «Юбилейный» пройдет матч «Хоккей в стиле ралли» между командами «Нефтяник» (Альметьевск) и «Химик» (Воскресенск). В программе также предусмотрены встречи с пилотами и представителями хоккейных команд.

В 18:30 на АЗС «Татнефть» №330 на улице Р. Фахретдина состоится мероприятие с участием участников ралли. Здесь запланированы автограф-сессия и развлекательная программа.

В пятницу, 9 октября, с 17:30 до 19:15 на площади Ленина пройдет автограф-сессия с участниками и официальная церемония открытия финального этапа Кубка России по ралли. В 19:15 от площади стартует городской спецучасток. Раллийные автомобили проедут по улице Ленина до улицы Пушкина.

Основные заезды пройдут в пятницу и субботу, 9 и 10 октября на грунтовых трассах Альметьевского района. Их общая протяженность составит 106 км. Экипажи в нескольких зачетах будут бороться за итоговые позиции в Кубке России по ралли 2026 года.

Церемония награждения запланирована на 10 октября с 15:30 до 17:00 на парковке перед ДС «Юбилейный».