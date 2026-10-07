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Общество 7 октября 2026 20:26

В СК рассказали о новом видеопроекте «Код чести» о следователях

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СК России запустил Новый видеопроект «Код чести», рассказывающий о службе о сотрудников ведомства.

Зрители увидят как истории о профессиональном и жизненном пути следователей и криминалистов, так и нюансы расследования сложных преступлений. Первые видео уже вышли и посвящены семье, верности, долге, справедливости и вере в добро. Одно из них снято в Татарстане.

Увидеть премьерные выпуски можно на информационных ресурсах Следственного комитета.

Видео: СК России

#ск россии
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