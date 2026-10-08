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Политика 8 октября 2026 18:08

Фарида Мухаметшина наградили медалью «30 лет парламенту Республики Казахстан»

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Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин награжден медалью «30 лет парламенту Республики Казахстан». Награду политику вручил Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков на торжественном приеме по случаю предстоящего казахстанского Дня Республики.

«Сегодня мы собрались здесь как братья. И надо отдать должное – благодаря огромной работе нашего трудолюбивого народа нам удалось выдержать многие экзамены и вызовы. Наверное, Казахстан – наиболее близкое нам государство, с которыми мы в тесной связи решаем общие задачи», – отметил Мухаметшин.

Почетный Председатель Госсовета заверил, что Татарстан и дальше готов активно сотрудничать с Казахстаном.

#Фарид Мухаметшин #татарстан и казахстан
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