Фарида Мухаметшина наградили медалью «30 лет парламенту Республики Казахстан»

Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин награжден медалью «30 лет парламенту Республики Казахстан». Награду политику вручил Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков на торжественном приеме по случаю предстоящего казахстанского Дня Республики.

«Сегодня мы собрались здесь как братья. И надо отдать должное – благодаря огромной работе нашего трудолюбивого народа нам удалось выдержать многие экзамены и вызовы. Наверное, Казахстан – наиболее близкое нам государство, с которыми мы в тесной связи решаем общие задачи», – отметил Мухаметшин.

Почетный Председатель Госсовета заверил, что Татарстан и дальше готов активно сотрудничать с Казахстаном.