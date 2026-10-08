Военнослужащая Шпилька из Татарстана два года вывозит раненых с передовой

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Крепкие объятия и слезы радости – бойца с позывным Шпилька на малой родине ждали больше месяца. Вера Еременко приехала в родной Зеленодольск в краткосрочный отпуск, но отдыхать времени практически не было. Главной целью поездки стал сбор гуманитарной помощи для ее сослуживцев.

На передовой Вера служит уже два года. После обучения она отправилась в зону специальной военной операции в составе эвакуационной группы. Ее задача – вывозить раненых с линии боевого соприкосновения. «Ребята в твоих глазах видят жизнь», – рассказывает Вера.

По словам военнослужащей, на передовой служит много женщин. Они работают в госпиталях, управляют беспилотниками, становятся снайперами. При этом на фронте нет разделения на мужскую и женскую работу.

«Они нас берегут, стараются, так же, как и мы их. Это взаимно. У нас боевое братство. У нас нет мальчиков и девочек, мужчин, женщин. Мы помогаем друг другу, мы бережем друг друга», – говорит Шпилька.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

В этот раз земляки подготовили для ее бригады большой груз. Волонтеры собрали генераторы, маскировочные сети, эвакуационные носилки, теплую одежду, продукты и колеса для автомобилей. Передали и личные посылки от жителей.

Среди них – связанные вручную носки, варенье, заморозки, яблоки и другие продукты. Одна из посылок оказалась с символикой Татарстана и России. «Очень ждали, целый месяц», – говорит Вера, принимая груз.

Волонтер Рустем Шакиров рассказал, что такую помощь девушке, которая служит в зоне СВО, они отправляли впервые. «Мы гордимся нашей землячкой. Что получилось, собрали по списку. Спасибо огромное за помощь. Без тыла не будет победы», – отметил он.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Особенно важны для эвакуационной группы колеса для внедорожников. Машинам приходится передвигаться по бездорожью и работать в зоне обстрелов. От их состояния зависит, насколько быстро удастся вывезти раненых.

Вера вспоминает один из таких выездов. Машина получила повреждения после попадания осколка 120-миллиметровой мины. Эвакуационной группе пришлось остановиться и менять колесо.

«Мы только отъехали метров 800–900, и был прилет на то место, где мы стояли и меняли колесо. Там всегда жизнь и смерть. Только заезжаешь – за тобой уже охота», – рассказывает военнослужащая.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Земляки говорят, что стойкость всегда была частью характера Веры. Радик Мустафин, директор городской ритуальной службы, где она работала до отправки на фронт, признается, что решение женщины пойти на передовую вызвало у него гордость. «Вера относится к категории тех людей, которые коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. Когда узнал, что она идет на фронт, я был очень горд. Не всякий мужчина может сделать такой шаг в своей жизни», – сказал он.

Больше всего Шпилькой гордятся ее две дочери. Именно ради их будущего Вера каждый день надевает бронежилет и возвращается на передовую. Перед отъездом она сказала землякам коротко: «Победа будет за нами».