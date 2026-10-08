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Культура 8 октября 2026 15:39

Киноверсию спектакля «Гамлета» с Мироновым покажут на театральной площадке MOÑ

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Киноверсию спектакля «Гамлет | Коллаж» с Евгением Мироновым покажут на театральной площадке в MOÑ 16 октября. Спектакль будет транслироваться на большом экране в рамках партнерства с TheatreHD.

«Гамлет | Коллаж» – первый спектакль Робера Лепажа в Москве, крупнейший совместный культурный проект России и Канады. Предложение поставить спектакль в Москве режиссер принял после личного знакомства с Евгением Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций.

Всех героев «Гамлета» исполнил Евгений Миронов, а все декорации: от дворца до корабельной каюты – помещены в пространство куба-конструктора, на котором и замкнут артист.

#MOÑ
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