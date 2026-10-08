Задержанных в Казани операторов сим-боксов будут судить в Саратове

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Ново-Савиновском суде Казани сегодня состоялся процесс по делу двоих мужчин, которые арендовали квартиры и размещали там сим-боксы. Бориса Москвитина и Александра Толочко судят за мошенничество в особо крупном размере и незаконное использование сим-боксов.

Уроженцев Ташкентской области Узбекистана и Луганской Народной Республики доставили в зал суда с конвоем. Они находились под стражей и сегодня им продлили меру пресечения, несмотря на просьбы о ее смягчении.

«Прошу меру пресечения мне изменить, сделать более мягкой, прошу подписку о невыезде», – просил суд Александр Толочко.

Срок содержания под стражей обоим мужчинам продлили на три месяца, однако рассматривать дело так и не начали – судья постановил отправить дело в Октябрьский суд Саратова. Все из-за того, что последнее преступление, которое инкриминируют подсудимым, было совершено в этом городе.

«Всего потерпевших – шесть человек, все они проживают в разных регионах. Свидетелей обвинения – десять человек, включая одного эксперта. Восемь из них, в том числе эксперт, проживают на территории Республики Татарстан», – выступила против отправки дела в Саратов старший помощник прокурора Евгения Апполонова.

Против отправки дела по территориальной подсудности высказались и сами подсудимые вместе с адвокатами. Суд, однако, на единодушие в данном вопросе внимания не обратил и свое решение не изменил.