В МАКСе заработал чат-бот «Мои штрафы – Казань»

В мессенджере МАКС заработал чат-бот «Мои штрафы – Казань». С его помощью можно проверить наличие штрафов за неоплаченную муниципальную парковку, размещение транспорта на озелененной территории, перевозку сыпучих грузов без полога. Об этом сообщает мэрия Казани.

При проверке сервис показывает фотографию нарушения – по ней можно увидеть, за что был выписан штраф. Кроме того, пользователь получает трек-номер почтового отправления для отслеживания письма и полную справочную информацию по административному взысканию, сообщают в административной комиссии.

Мэрия города также напоминает, что с июня в Казани действует возможность постоплаты муниципальной парковки. Она предназначена для случаев, когда водитель не смог своевременно внести плату из-за отсутствия мобильной связи, доступа к интернету или других технических обстоятельств.

Постоплата не заменяет основной порядок оплаты парковки. В обычном случае парковочную сессию необходимо оплатить в течение 15 минут с начала стоянки, а на парковках возле ряда социальных объектов – в течение 30 минут. Воспользоваться постоплатой можно до 23:59 дня парковки через мобильное приложение «Горпарковки» или сайт «Казанский паркинг».

Сегодня оплатить муниципальную парковку можно через паркоматы, SMS, мобильные приложения «Горпарковки», «Казанский паркинг 2.0» и «Карту жителя Татарстана» Ак Барс Банка, сайт быстрой оплаты, а также канал «Казанский паркинг» в МАКС. QR-коды для оплаты размещены на всех информационных щитах.

Платный режим действует по будням с 8:00 до 19:00. В вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни парковка остается бесплатной.