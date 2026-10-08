Психолог рассказала, как распознать депрессию у подростка

Медицинский психолог Ирина Трифонова в беседе с «Радио 1» рассказала, что о депрессии могут сигнализировать агрессия, грубость и резкая смена поведения.

«Подросток может совсем не плакать, он просто может стать злым. Будет хлопать дверями и устраивать бойкоты. Здесь нужно смотреть на изменения. Если ребенок был достаточно общительным и вдруг закрылся, бросил свое хобби, стал плохо учиться, то стоит обратить внимание», – рассказала эксперт.

По ее словам, также могут появиться физические симптомы – головная боль, проблемы с ЖКТ, отсутствие сил и недомогание. Особенно важно прислушиваться к тому, что подросток говорит о себе. Если он отмечает, что никому не нужен или у него ничего не получится, то стоит насторожиться.

«Здесь нужно проводить работу с родителями в том числе. А потом учить ребенка справляться со своим состоянием и просить помощи у взрослых», – отмечает Трифонова.