Прием заявок на республиканский конкурс «Инженер года» продлили до 1 ноября

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Прием заявок на VII республиканский конкурс «Инженер года» продлили с изначально запланированного 10 октября до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Решение было принято на заседании оргкомитета конкурса под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, которое прошло в профильном ведомстве.

Попробовать свои силы в конкурсе могут студенты и работники вузов, сотрудники производственных компаний. Предусмотрены три возрастные категории – «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижения, компетентность», а также 12 отраслевых номинаций.

Проведение мероприятия нацелено на повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников и обеспечение общественного признания, поощрение и распространение положительного опыта лучших инженеров Татарстана.

За все время участниками конкурса стали около 2 тыс. представителей инженерной профессии. Победители прошлых лет в количестве 156 человек прошли стажировку в ведущих инженерных центрах России: «Сколково» и Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого.

Заявки на участие принимаются до 1 ноября на официальном сайте конкурса инженергодарт.рф либо направляются в печатном виде на бумажном носителе в отдел делопроизводства и контроля Минпромторга РТ (г. Казань, ул. Островского, д. 4). С более подробной информации можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Видео: пресс-служба Минпромторга РТ.