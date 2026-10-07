«От выплат до соцконтракта»: как в РТ поддерживают участников СВО и их семьи

С начала года в Татарстане контракт с Минобороны РФ подписали несколько тысяч человек. При заключении контракта в республике выплачивают до 2,9 млн, а участникам СВО и их семьям положен широкий набор мер поддержки — от единовременных выплат и комплекта для новорожденных до соцконтракта на открытие своего дела и льготных микрозаймов под 1% годовых.





«В Татарстане для подписания контракта созданы наиболее комфортные условия»

С начала года в Татарстане контракт с Министерством обороны РФ подписали уже несколько тысяч человек. О том, как в Татарстане идет отбор граждан на военную службу по контракту, и какие меры поддержки действуют в республике для участников СВО и их семей, сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Татарстане созданы наиболее комфортные условия для заключения контракта. К нам приезжают граждане со всей России. В республике хорошая социальная поддержка как самих военнослужащих, которые поступают на военную службу, так и всех членов их семей», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту Виктор Никитин.

Виктор Никитин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При заключении контракта в Татарстане военнослужащий получит до 2,9 млн рублей. Из этой суммы большую часть – 2,5 миллиона – контрактникам выплачивает республика, остальные 400 тысяч рублей – единовременная выплата от Министерства обороны России. Кроме того, дополнительные выплаты за подписание контракта могут выплачивать отдельные предприятия или вузы (если речь идет о студенте), поэтому сумма может вырасти.

По словам Виктора Никитина, пункт отбора в Татарстане не ограничивается какими-то отдельными подразделениями: контрактников направляют во всевозможные войсковые соединения по всей России – контракт можно подписать и в Войска беспилотных систем, и в Африканский корпус.

«Мы один из немногих регионов, которые могут такое себе позволить», – добавил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всех, кто желает подписать контракт в Татарстане, курируют от момента заинтересованности до дня отправки и даже после нее.

«Каждого кандидата встречают в аэропорту, на железнодорожном вокзале или автостанции, размещают, обеспечивают трехразовым теплым питанием и быстрым прохождением медицинского освидетельствования. Также всех сопровождают, провожают до поезда, самолета или автобуса для отправки в войсковые части. Все, кто у нас заключил контракт – на связи, со всеми стараемся общаться, поддерживать контакт», – подчеркнул офицер пункта отбора.

Он добавил, что некоторые контрактники из других регионов, приезжая в отпуск, заходят в пункт отбора, чтобы поблагодарить за честное и быстрое оформление.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Студенты заключают контракт и сохраняют учебу

Татарстан, по словам Виктора Никитина, является лидером по заключению спецконтрактов со студентами. Они служат год, по истечении срока их уволят, если они не захотят продлить контракт.

«Учебное заведение предоставляет ребятам либо учебный академический отпуск, либо индивидуальный план учебы и дистанционный формат, чтобы ребята продолжали учиться, пока проходят службу. Кроме того, вузы предоставляют дополнительные социальные гарантии таким студентам: бесплатное посещение спортивных объектов, которые есть в ведомстве учебной организации или Министерства образования. Некоторые учебные заведения выплачивают студентам, которые заключили контракт, определенную сумму», – сказал он.

Большая часть студентов, заключивших контракт, направляется в Войска беспилотных систем.

«Там они приобретают новую современную профессию. К слову, в этих войсках одно из самых больших денежных довольствий в системе Министерства обороны РФ», – отметил Виктор Никитин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Денежное довольствие операторов в Войсках беспилотных систем начинается с 240 тысяч рублей, и не имеет верхней планки.

«Есть доплаты в зависимости от количества пораженных целей и их наименований, за каждую отдельно доплачивается. Все зависит от его результативности в использовании определенных изделий», – пояснил он.

Спецконтракт в Татарстане могут заключать и медики. Они будут проходить службу в госпиталях, медицинских отрядах специального назначения, в медицинских взводах и ротах.

«Срок контракта один год – если военнослужащий не захочет продлевать его, он будет уволен в запас. Не будет никакой автоматической пролонгации. Он будет проходить службу только на медицинских должностях. На них также могут служить и женщины, несколько сейчас у нас оформляются», – подчеркнул Виктор Никитин.

Алсу Закирова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Меры поддержки для участников СВО и их семей

В Татарстане организована системная работа по поддержке участников СВО. Меры поддержки закреплены и федеральными, и республиканскими законами.

«Категория участников СВО относится к ветеранам боевых действий. Меры социальной поддержки этой категории предусмотрены Федеральным законом о ветеранах», – объяснила начальник отдела методологии мер социальной поддержки Минтруда РТ Алсу Закирова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди основных федеральных мер – ежемесячная денежная выплата, которую предоставляет Социальный фонд. Те ветераны боевых действий, которые получили военную травму, отнесены к категории инвалидов боевых действий.

Вторая мера – субсидии и льготы на оплату ЖКУ.

«В случае инвалидов боевых действий льгота предоставляется на жилищные и коммунальные услуги. Ветераны боевых действий на сегодняшний день получают льготу на оплату только жилищных услуг», – уточнила Алсу Закирова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Третий блок – набор социальных услуг: бесплатные лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Сейчас Социальный фонд России внедрил проактивный режим назначения ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий на основании сведений военкомата.

«Ежемесячные выплаты ветераны боевых действий получают в полном объеме сразу с момента назначения. У других федеральных льготников из этой суммы автоматически вычитают стоимость набора социальных услуг, а у участников СВО – нет», – отметила она.

На федеральном уровне есть и дополнительные меры для семей военнослужащих. Жена мобилизованного или контрактника может получить единовременное пособие по беременности, а также ежемесячное пособие на ребенка до трех лет — обе выплаты делает Социальный фонд. Ветеранам боевых действий с инвалидностью компенсируют половину стоимости ОСАГО. А если есть медицинские показания для покупки автомобиля, Социальный фонд выплачивает на него компенсацию.

«Те, кто получил военную травму, каждый месяц получают компенсацию по инвалидности. Ее размер зависит от группы инвалидности. Кроме того, Социальный фонд платит инвалидам с военной травмой отдельную сумму сверх основной выплаты», – добавила она.

Члены семей погибших ветеранов боевых действий и участников СВО также получают ежемесячные выплаты и компенсацию на оплату ЖКУ в размере 60%. Раз в 10 лет им выплачиваются деньги на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Республиканская поддержка – от выплат до социального контракта

В Татарстане установлены дополнительные меры поддержки за счет республиканского бюджета. В первую очередь это единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт.

«Например, выплата в именных батальонах – 360 тысяч рублей. Эта выплата назначается Министерством на основании списков, которые поступают из пункта отбора, и перечисляется в беззаявительном порядке», – рассказала Алсу Закирова.

Большой блок работы – государственная социальная помощь на основании социального контракта. С января этого года участники СВО могут получить такую помощь на осуществление предпринимательской деятельности без учета доходов их семей.

«Если остальные граждане, получающие у нас государственную социальную помощь, являются малоимущими, то есть у них доход должен быть ниже прожиточного минимума, то с участниками специальной военной операции мы сейчас заключаем контракт без оценки их материального положения», – объяснила она.

Для получения социального контракта на этих условиях участник СВО должен быть уволен с военной службы, встать на учет в центре занятости и принести заключение «Фонда защитников Отечества» о возможности заключения контракта. Если участник СВО является инвалидом первой или второй группы, право на получение контракта без учета доходов семьи он может делегировать супруге.

«Деньги можно получить на открытие своего дела или на самозанятость. В остальных случаях социальный контракт выдают не только на открытие ИП, но и на трудоустройство или развитие личного подсобного хозяйства. В этих случаях участник СВО идет на общих основаниях – с оценкой уровня дохода семьи», – добавила Алсу Закирова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Меры поддержки предусмотрены и для членов семей участников СВО. Одна из самых востребованных – единовременная выплата в 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Чтобы ее получить, нужно подтвердить, что отец ребенка участвует в СВО. Выплату назначает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Вторая выплата – субсидии на газификацию.

«Субсидируется газификация за счет средств республики, выплачивается субсидия до 200 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и на проведение газа уже внутри участка. Выплата не сильно востребована, поскольку регион почти на 98% газифицирован, но новые дома строятся, и люди обращаются», – рассказала Алсу Закирова.

Еще одна популярная мера поддержки – комплект для новорожденных.

«В отличие от других категорий, эта мера установлена для малоимущих семей. Но для семей с участниками специальной военной операции опять-таки не учитывается доход семьи. То есть они получают уже автоматически при выписке из роддома комплект, в котором есть все необходимые вещи на первое время для ребенка», – отметила Алсу Закирова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

А родители участников СВО могут получить вне очереди путевки в санатории, социальное обслуживание на дому, их могут без очереди разместить в домах-интернатах.

«Эти услуги тоже востребованы. Если, допустим, у семьи кроме сына никого нет, то люди пользуются этой мерой поддержки», – сказала Алсу Закирова.

Меры поддержки установлены и другими министерствами: бесплатное питание в школах, кружки, продленки, посещение музеев и мероприятий. По словам Алсу Закировой, участники СВО окружены всесторонним вниманием в плане предоставления мер поддержки.

Линара Бурханова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Наша задача – понять, что участнику СВО ближе: предпринимательство или наём»

В Татарстане также есть меры поддержки бизнеса для ветеранов СВО и их семей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Пул мер поддержки достаточно обширный. В первую очередь мы начинаем с обучения. За время проекта "Свое дело" прошло 7 потоков, обучение прошли 348 человек, 9 из них открыли свое дело. Нас не пугает, что всего девять человек открыли свое дело, потому что задача проекта – понять, что им ближе: становиться предпринимателями или уходить в наём», – объяснила первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ, руководитель центра «Мой бизнес» Линара Бурханова.

После обучения участники уходят на наставничество к действующим предпринимателям. По ее словам, за неделю предпринимательству невозможно научить никого, поэтому наставничество очень востребовано.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Далее ветеранов ждет центр микрофинансирования: льготные микрозаймы под 1% годовых, сроком от 3 до 36 месяцев, сумма займа варьируется от 300 тысяч рублей до пяти миллионов. В 2026 году 92 предпринимателя получили микрозаймы на сумму больше 400 миллионов рублей.

«В идеальной модели участник СВО получил соцконтракт, посмотрел, как это работает, и уже дальше пришел к нам за большей суммой», – пояснила она.

По ее словам, под этот продукт также действует программа еще одного подведомственного учреждения Министерства экономики – Гарантийного фонда Республики Татарстан, который предоставляет поручительство на 70% от суммы.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Всех участников СВО, которые приходят к нам за микрозаймами, мы ведем за ручку, чтобы их путь был максимально прост. Микрозайм может получить ветеран с ИП, юрлицо с его долей не менее 50%, а также семья и работодатели из приоритетных отраслей», – подчеркнула Линара Бурханова.

Среди нефинансовых мер поддержки есть «Школа налоговой грамотности» совместно с Торгово-промышленной палатой. С 1 ноября 2026 года новая мера поддержки – это запуск рекламы бизнеса ветеранов СВО на электронных площадках.

«Работая с ветеранами СВО, которые начинают свой предпринимательский путь, или с теми, кто уже был зарегистрирован в качестве предпринимателя, мы получаем от них вопросы по налогам. Для этого у нас совместно с Торгово-промышленной палатой был запущен проект "Школы налоговой грамотности", где участники СВО могут задать все интересующие вопросы по налогам. Какой режим налогообложения лучше выбрать, чтобы все его цели были достигнуты», – рассказала Линара Бурханова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, ветераны СВО могут взять в лизинг оборудование, коммерческий транспорт или спецтехнику на сумму от 500 тысяч до 40 миллионов рублей, сроком от 13 до 60 месяцев по ставке 5% на российскую технику и 7% на зарубежную. Первый взнос – от 15 до 49%, а если оформить поручительство гарантийного фонда, можно все сделать без первого взноса.

Еще одна мера для участников СВО – льготная аренда государственного и муниципального имущества. Всего доступно 870 объектов муниципальной собственности и 92 объекта республиканской. Через два года аренды объект можно выкупить без торгов и с рассрочкой платежа на 8 лет.

«Работает Единый контакт-центр по мерам поддержки бизнеса (843) 524 90 90, где участники СВО могут задать любые вопросы», – подытожила Линара Бурханова.