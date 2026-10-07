В Татарстане на ремонт общежитий техникумов и колледжей направят 1,5 млрд рублей

Общежитие, архивный снимок

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане на ремонт общежитий техникумов и колледжей ежегодно будет выделяться 1,5 млрд рублей, еще 500 млн рублей предполагается тратить на ремонт ресурсных центров. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на Республиканском форуме мастеров профессионального образования «Мастер 2030: от учебной мастерской к реальному производству».

«Список общежитий, которые будут ремонтироваться в следующем году, определен, сейчас проходит согласование. Всего на систему среднего профессионального образования выделено 2,5 млрд рублей, на систему общего образования с учетом ремонта пищеблоков – 5 млрд рублей. То есть система образования не остается без внимания, поддержка есть со стороны Раиса РТ Рустама Минниханова», – заявил он.

Хадиуллин подчеркнул, что молодые преподаватели получают ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей, могут претендовать на жилищный сертификат на 1 млн рублей и участвовать в грантовых конкурсах.

Глава Минобрнауки добавил, что пока остаются вопросы по результатам ЕГЭ студентов колледжей и техникумов, которые гораздо ниже, чем у выпускников школ. «Нужно проанализовать эту ситуацию, подумать, как ее изменить», – заключил он.