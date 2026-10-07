В Казани прошел семинар для педагогов «Развивайся. Учи. Созидай»

фото: официальный портал "Единой России"

Семинар «Развивайся. Учи. Созидай» для педагогов, работающих на разных ступенях общего образования, прошел на базе школы №51 Вахитовского района Казани. Организатором мероприятия в рамках партийного проекта «Новая школа» выступил Штаб общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан при содействии Российского общества «Знание». Об этом сообщает официальный портал партии.

Формат семинара позволил выстроить диалог между представителями разных школьных уровней и обменяться наблюдениями о том, как одни и те же методические подходы работают с детьми разного возраста.

Открыла семинар заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане, амбассадор Российского общества «Знание» Анастасия Исаева. Она отметила, что название – не просто слоган, а формула профессионального пути: сначала развиваешься сам, потом учишь других, а вместе с ними создаешь то, чего еще не было.

Ключевая идея встречи состояла в том, чтобы сократить дистанцию между методической разработкой и школьной практикой. Учителям предлагались готовые к использованию приемы, каждый из которых сопровождался примерами применения, разбором типичных затруднений и вариантами адаптации под конкретный класс. В ходе практической части участники сами пробовали применить эти инструменты, что позволило оценить их эффективность и заранее увидеть возможные сложности.

фото: официальный портал "Единой России"

В числе представленных технологий – авторские и адаптированные игровые и интерактивные приемы, направленные на развитие мышления, коммуникации и осознанного восприятия у школьников.

Отдельное внимание уделили тому, как встраивать эти приемы в структуру урока: в начале – для подачи нового материала, в середине – для разминки или смены деятельности, в конце – для рефлексии и проверки остаточных знаний.

Замруководителя Штаба Анастасия Исаева рассказала, что подобные семинары решают несколько задач одновременно. Во-первых, дают учителям конкретный инструментарий, который можно использовать уже на следующий день. Во-вторых, создают пространство для профессионального общения. В-третьих, поддерживают мотивацию педагогов, напоминая о творческой составляющей профессии.

Судя по отклику участников, запрос на такие встречи у педагогического сообщества высок. Штаб общественной поддержки намерен и дальше развивать проект, расширяя географию и вовлекая новых участников — ведь именно в живом общении и обмене опытом рождаются идеи, которые затем приходят в класс.