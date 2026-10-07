В Татарстане отремонтировали подъездную дорогу к Менделеевску

В Менделеевском районе Татарстана завершили ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к г. Менделеевск». Протяженность обновленного участка составила 0,8 км, ширина проезжей части – 7 метров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На участке отфрезеровали существующее асфальтобетонное покрытие, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16НН и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 площадью более 5 тыс. кв. метров.

Также дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом на площади более 2 тыс. кв. метров и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Подрядчиком выступило ОАО «Алексеевскдорстрой». Ремонт участка позволит повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность Менделеевска.