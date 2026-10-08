Детский омбудсмен РТ и депутат ГД изучили, как помогают детям в Менделеевске

Фото: пресс-служба детского омбудсмена РТ

Депутат Государственной Думы России Амир Хамитов и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова посетили Менделеевский район республики, где обсудили вопросы поддержки семей, защиты прав детей и развития социальной и образовательной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена РТ.

Сначала гости посетили среднюю школу в селе Бизяки. Затем они побывали в Менделеевской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивной школе «Батыр», социальном приюте для детей и подростков «Камские зори» и химико-технологическом лицее №3 «Потомки Менделеева». Там парламентарий и уполномоченный ознакомились с условиями обучения и воспитания детей, обсудили развитие дополнительного образования и спорта, а также поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Региональная неделя – это возможность работать непосредственно на местах. Вопросы детства нельзя решать только по отчетам и статистике», – заметил депутат.

Детский омбудсмен РТ в свою очередь подчеркнула, что выездная работа позволяет комплексно оценить ситуацию и увидеть не только результаты работы учреждений, но и проблемы, которые могут оставаться за рамками официальных отчетов.

Фото: пресс-служба детского омбудсмена РТ

«Когда мы приезжаем непосредственно в учреждение, можем сразу обсудить возникающие вопросы и понять, какая помощь действительно необходима. В центре любой такой работы должны оставаться интересы ребенка», – пояснила Захарова.

Отдельный блок рабочей поездки оказался посвящен семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В Менделеевске состоялись прием граждан и заседание рабочей группы с участием представителей органов опеки и попечительства, социальной защиты и комиссии по делам несовершеннолетних.

Собравшиеся проанализировали работу по предотвращению лишения родительских прав и восстановлению семьи, выборочно рассмотрели отчеты приемных родителей, а также обсудили реализацию индивидуальных программ реабилитации семей, состоящих на профилактическом учете более года.

«Если семья столкнулась с серьезными трудностями, она не должна оставаться с этой проблемой один на один. Важно вовремя подключить социальные службы, органы опеки и другие структуры. При этом главная цель должна заключаться не только в контроле, но и в том, чтобы помочь семье восстановиться, если это отвечает интересам ребенка», – констатировал Амир Хамитов.

Фото: пресс-служба детского омбудсмена РТ

Светлана Захарова убеждена, что особое значение имеет раннее выявление проблем и индивидуальная работа с каждой семьей. «Наша задача– не допустить, чтобы сложная ситуация в семье переросла в кризис. <...> Иногда родителям достаточно своевременной поддержки, консультации или помощи специалистов, чтобы ситуация изменилась и ребенок продолжил жить в благополучной семейной среде», – акцентировала она.

В ходе посещения спортшколы «Батыр» гости обсудили доступность спортивных занятий для детей, состояние инфраструктуры и возможности для дальнейшего развития детского спорта. В школе для детей с ОВЗ они уделили основное внимание созданию комфортной образовательной среды и вопросам поддержки детей с особыми потребностями.

Завершилась поездка расширенным заседанием комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Менделеевского района Татарстана. Подобные заседания позволяют оценивать не только отдельные обращения, но и эффективность всей системы профилактики, пояснила детский омбудсмен.

По итогам рабочей поездки уполномоченный и депутат определили вопросы, требующие дальнейшего сопровождения. По отдельным обращениям планируется продолжить работу совместно с муниципальными и республиканскими органами власти.