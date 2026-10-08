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Происшествия 8 октября 2026 18:23

Двоих казанцев задержали за мошенничество с арендой игровых приставок

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Двоих жителей Казани задержали за мошенничество с арендой игровых приставок.

Как рассказали в УМВД России по Казани, 25-летний парень и 48-летняя женщина брали приставки в аренду. После этого они старались не привлекать внимание, продлевая аренду, а в какой-то момент переставали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники задержаны, их взяли под подписку о невыезде. Свою вину они признали.

#умвд россии по казани
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