Двоих казанцев задержали за мошенничество с арендой игровых приставок

Двоих жителей Казани задержали за мошенничество с арендой игровых приставок.

Как рассказали в УМВД России по Казани, 25-летний парень и 48-летняя женщина брали приставки в аренду. После этого они старались не привлекать внимание, продлевая аренду, а в какой-то момент переставали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники задержаны, их взяли под подписку о невыезде. Свою вину они признали.