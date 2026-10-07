«Движение» Ильдуса Муртазина: в Казанском Кремле откроется выставка художника

Персональная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Ильдуса Муртазина «Движение» откроется 9 октября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском Кремле.

Открытие выставки начнется в 16:00. В экспозиции художник представит свои работы, объединенные темой движения. Судя по афише выставки, центральный образ проекта связан с всадниками и лошадьми – одной из характерных тем творчества Муртазина.

Ильдус Муртазин родился в деревне Карамалы Сармановского района Татарстана в 1964 году. В девять лет вместе с семьей переехал в Нижнекамск, где учился в детской художественной школе. Затем окончил Набережночелнинское училище искусств, служил в армии водолазом, работал в художественном фонде и позднее получил академическое образование в Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Фото: Ильгизар Вахитов

Муртазин является членом Союза художников России и Татарстана, участником российских и международных выставок. Его произведения находятся в государственных и корпоративных коллекциях. Художник работает в разных жанрах – пишет исторические композиции и портреты, пейзажи, батальные и жанровые сцены. Отдельное место в его творчестве занимают изображения лошадей.

В разные годы Муртазин обращался к истории Волжской Булгарии, татарской культуре, жизни Нижнекамска и образам современников. В 2022 году в Казани прошла его выставка «Terra Bular», посвященная истории Волжской Булгарии. В экспозиции были представлены исторические, портретные, пейзажные и батальные работы, а также картины с изображением лошадей.

В последние годы художник также создает работы о современниках. Среди них – портреты волонтеров и участников специальной военной операции. В 2024 году Муртазин представил картины «Своих не бросаем» и «Сохрани!», посвященные людям, оказывающим помощь военнослужащим. В 2025 году он написал картину «Юнармия. Огонь в сердцах!», главной героиней которой стала нижнекамская юнармейка и волонтер.

Одной из последних работ художника стала картина «Ватанабызга ярдәм. Помощь Отечеству», созданная в 2026 году. Полотно посвящено волонтерской деятельности и вошло в продолжение серии работ Муртазина о современных героях.

Экспозицию можно будет посетить до 25 октября.