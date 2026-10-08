Теплые строки поддержки: студентка из Заинска помогает бойцам

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Студентка Заинского политехнического колледжа Ирина Максимова совмещает учебу с волонтерской работой. Девушка вышивает для военнослужащих именные платки, а также регулярно собирает необходимые вещи и передает их волонтерам движения «Заинск с вами».

Ирина учится на первом курсе по специальности «кондитер». В свободное время она пишет стихи и занимается рукоделием. Особое место в ее работе занимает изготовление платков для бойцов.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

На каждом из них девушка вышивает надпись «Дети Заинска с вами!» и имена земляков. Таким способом она старается передать военнослужащим слова поддержки от жителей родного города.

Помимо рукоделия, Ирина ежемесячно направляет часть получаемой пенсии на покупку необходимых вещей.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Она приобретает носки, перчатки, бинты, сладости и другие предметы, которые затем передает волонтерам для отправки военнослужащим. «Это наш долг – благодарить тех, кто бережет для нас мирное небо», – говорит Ирина.

Девушка не считает свою помощь чем-то особенным и продолжает поддерживать волонтерское движение.