«Татар-информ» запускает фотоконкурс «А у нас на грядке...»

Фото: «Агрызские вести»

Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана предлагает жителям республики показать всё самое необычное, красивое и креативное, что есть на их даче или приусадебном участке.

На конкурс принимаются фотографии экзотических культур, выращенных в татарстанском климате, овощей и фруктов необычной формы и размера, домашних заготовок.

Кто может участвовать:

Жители Татарстана — дачники, садоводы, огородники, владельцы частных домов, а также городские жители, которые выращивают что-то необычное на балконе или подоконнике.

На конкурс можно прислать фотографию:

- экзотических растений, выращенных в наших условиях;

- овощей и фруктов необычной формы, цвета, размера;

- закруток на зиму — много, красиво, оригинально.

Как участвовать:

Разместите фотографию на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #Аунаснагрядке. В публикации обязательно укажите фамилию, имя, населённый пункт и кратко опишите, чем именно удивил ваш огород. Страница участника должна быть открыта на время проведения конкурса, а также открытые личные сообщения для связи с организаторами.

На конкурс принимается только одна фотография от участника.

Этапы проведения конкурса:

1) с 8 по 12 октября 2026 года включительно – приём заявок

2) с 13 по 14 октября – экспертный состав «Татар-информа» отберет 10 финалистов

3) с 15 по 19 октября – голосование среди 10 финалистов на сайте «Татар-информ».

4) 20 октября – объявление победителей

Призы:

По итогам конкурса будут определены три призовых места. Обладатели первого, второго и третьего мест получат призы от «Татар-информа». Официальное награждение пройдёт в конце октября.

Важно:

В случае обнаружения накрутки голосов работа снимается с участия!