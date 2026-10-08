«Татар-информ» запускает фотоконкурс «А у нас на грядке...»
Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана предлагает жителям республики показать всё самое необычное, красивое и креативное, что есть на их даче или приусадебном участке.
На конкурс принимаются фотографии экзотических культур, выращенных в татарстанском климате, овощей и фруктов необычной формы и размера, домашних заготовок.
Кто может участвовать:
Жители Татарстана — дачники, садоводы, огородники, владельцы частных домов, а также городские жители, которые выращивают что-то необычное на балконе или подоконнике.
На конкурс можно прислать фотографию:
- экзотических растений, выращенных в наших условиях;
- овощей и фруктов необычной формы, цвета, размера;
- закруток на зиму — много, красиво, оригинально.
Как участвовать:
Разместите фотографию на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #Аунаснагрядке. В публикации обязательно укажите фамилию, имя, населённый пункт и кратко опишите, чем именно удивил ваш огород. Страница участника должна быть открыта на время проведения конкурса, а также открытые личные сообщения для связи с организаторами.
На конкурс принимается только одна фотография от участника.
Этапы проведения конкурса:
1) с 8 по 12 октября 2026 года включительно – приём заявок
2) с 13 по 14 октября – экспертный состав «Татар-информа» отберет 10 финалистов
3) с 15 по 19 октября – голосование среди 10 финалистов на сайте «Татар-информ».
4) 20 октября – объявление победителей
Призы:
По итогам конкурса будут определены три призовых места. Обладатели первого, второго и третьего мест получат призы от «Татар-информа». Официальное награждение пройдёт в конце октября.
Важно:
В случае обнаружения накрутки голосов работа снимается с участия!