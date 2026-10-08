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Общество 8 октября 2026 15:30

Жителей Казани призвали сообщать о зацеперах водителям общественного транспорта

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Казанцев призвали сообщать водителям общественного транспорта о зацеперах.

Как рассказали в Метроэлектротрансе, недавно в Казани на трамваях 1-го и 6-го маршрутов были замечены подростки – зацеперы. Неравнодушные пассажиры рассказали об этом водителю, после чего ребята спрыгнули с трамвая.

Отмечается, что одно неловкое движение, резкий поворот или торможение могут привести к непоправимым последствиям. Кроме того, зацепинг – серьезное правонарушение, грозящее не только административной, но и уголовной ответственностью, которую будут нести родители подростков.

«Если вы видите, что кто-то решил "прокатиться" снаружи, сообщите, пожалуйста, водителю. Ваша бдительность поможет предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь!» – призвали в Метроэлектротрансе.

#Метроэлектротранс #подростки зацеперы
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