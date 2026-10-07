В Казани обсудили трудоустройство ветеранов СВО

В Казани состоялось совместное совещание аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и межведомственной комиссии Республики Татарстан по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Заседание прошло под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Александра Тихонова. Главной темой стали трудоустройство ветеранов и их адаптация к гражданской жизни. Об этом сообщает официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Участники обсудили опыт Татарстана по организации совместной работы власти, фонда «Защитники Отечества», некоммерческих организаций и работодателей по трудоустройству ветеранов боевых действий. Особое внимание уделили поддержке, оказываемой на муниципальном уровне, и практикам, которые могут быть востребованы в других регионах округа.

«Цель сегодняшнего мероприятия – не рассказать друг другу об исполнении федеральных установок по повышению занятости наших ребят, а обсудить уникальные и наиболее востребованные форматы трудоустройства ветеранов боевых действий», – подчеркнул Александр Тихонов.

По данным Минтруда России, приведенным в выступлении заместителя полпреда, уровень официальной занятости демобилизованных участников СВО в Татарстане составляет 64%, в среднем по Приволжскому федеральному округу – 59%. Эти показатели учитывают ветеранов, оформленных по трудовым договорам, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

В ходе совещания с докладами выступили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина. Участники обсудили предложения по повышению занятости ветеранов, позицию ветеранской общественности и опыт предприятий. Ветеран СВО, победитель конкурсного отбора в резерв управленческих кадров Республики Татарстан Булат Хабибуллин представил свою историю возвращения к гражданской жизни.

Отдельной темой стала работа межведомственных комиссий. Как отметил Александр Тихонов, на региональном уровне в целом выстроена система координации поддержки ветеранов и их семей, однако в муниципалитетах эта работа требует усиления.

Заместитель полпреда предложил установить регулярность и тематику заседаний муниципальных комиссий, обеспечить личное участие глав муниципальных образований, включить в состав комиссий ветеранов СВО и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества». Лучшие муниципальные практики предложено анализировать ежеквартально и обсуждать на региональном уровне.

«На практике знаю, что там, где руководитель лично вовлечен в вопросы поддержки бойцов, проблемы «расшиваются» значительно быстрее», – отметил Александр Тихонов.

В этот же день Александр Тихонов и главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Айрат Ахметшин посетили региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества». Его руководитель Гузель Удачина познакомила гостей с работой филиала, показала кабинеты приема и психологической помощи, а также пространства для встреч и занятий с ветеранами. Особое внимание уделили доступности помещений для маломобильных посетителей и организации социальной, медицинской и юридической поддержки ветеранов и их семей.