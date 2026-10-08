Певица и медик Ильзира Ибрагимова помогла семьям военных в Тукаевском районе

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Певица и медик Ильзира Ибрагимова в рамках Декады пожилого человека провела благотворительную акцию в Тукаевском районе. Она оплатила полугодовую подписку на районную газету «Якты юл» для родителей военнослужащих, чьи сыновья находятся в зоне специальной военной операции или погибли.

За один день артистка вместе с представителями районной газеты объехала несколько сельских поселений. Одной из первых остановок стало село Таш-Кичу. Здесь сертификаты на подписку получили местные жители, в том числе Зявдат Имамов, чей сын погиб в зоне СВО, и Альфия Галимова, чей сын сейчас находится на передовой.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Галимова зачитала Ильзире Ибрагимовой собственные стихи, которые пишет в ожидании сына. За встречами и разговорами с родителями военнослужащих, по словам певицы, стоит желание поддержать людей, которые остаются дома.

«Я всегда готова поддержать наших ребят — и песнями на передовой, и вот такими маленькими радостями для их родителей здесь, дома», — сказала Ибрагимова.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Ильзира Ибрагимова совмещает музыкальную деятельность с работой в медицине. Она уже 21 год работает медиком. Во время пандемии артистка трудилась медсестрой в «красной зоне» ковидного госпиталя.

К музыке Ибрагимова пришла через работу в городской больнице №5 Набережных Челнов. Коллеги знали о ее увлечении пением, поэтому она стала выступать на медицинских мероприятиях. На профессиональную сцену певица вышла в 2023 году.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

По словам Ибрагимовой, любовь к патриотическим песням появилась еще в детстве. Тогда она закрывалась в комнате, брала флакон дезодоранта вместо микрофона и пела песни группы «Любэ». Сейчас певица сама исполняет и пишет композиции патриотической направленности.

Кроме того, Ибрагимова регулярно помогает военнослужащим. Она возит гуманитарную помощь в зону СВО и выступает перед бойцами на передовой.

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой

Завершилась поездка в родном для певицы селе Биклянь. В местном клубе она встретилась с пожилыми жителями и матерями военнослужащих и передала им сертификаты на подписку.